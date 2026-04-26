第1子妊娠の藤田ニコル、ふっくらお腹のぞくレースキャミ姿披露「どんどん大きくなってる」「神秘的な美しさ」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/26】モデルの藤田ニコルが4月25日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つキャミソール姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠の28歳人気モデル「ママの顔になってる」ふっくらお腹際立つキャミ姿
藤田は白いハートの絵文字を添え、マタニティーフォトを公開。透け感のある白いレースキャミソールにデニムを合わせたコーディネートで、ふっくらしたお腹を大切そうに抱える姿や、愛犬と並んで微笑む様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「どんどん大きくなってる」「穏やかな表情が素敵」「ママの顔になってる」「レーストップス可愛い」「最高のマタニティーフォト」「赤ちゃんが待ち遠しいですね」「神秘的な美しさに感動」といった反響が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の28歳人気モデル「ママの顔になってる」ふっくらお腹際立つキャミ姿
◆藤田ニコル、ふっくらお腹のマタニティーフォト公開
藤田は白いハートの絵文字を添え、マタニティーフォトを公開。透け感のある白いレースキャミソールにデニムを合わせたコーディネートで、ふっくらしたお腹を大切そうに抱える姿や、愛犬と並んで微笑む様子を披露した。
◆藤田ニコルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どんどん大きくなってる」「穏やかな表情が素敵」「ママの顔になってる」「レーストップス可愛い」「最高のマタニティーフォト」「赤ちゃんが待ち遠しいですね」「神秘的な美しさに感動」といった反響が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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