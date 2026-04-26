【塩分ほぼゼロ】だしと辛みで満足！高血圧対策の減塩副菜『ブロッコリーのおかかあえ』

減塩を心がけたいときにうれしい、塩分ほぼゼロの副菜。献立にもう一品足したいときも、塩分を気にせず満足感を高めてくれます。

ブロッコリーのピリ辛おかかあえは、削り節のうまみとピリ辛のアクセントで、シンプルながら味わい深い一品。高血圧対策にもぴったりです。

減塩のコツ

● ブロッコリーは塩を入れずにゆで、水けをしっかりきる。

● 削り節のうまみと一味唐辛子の辛みをプラス。

削り節とだし汁をプラスしてうまみをアップします。

『ブロッコリーのピリ辛おかかあえ』のレシピ

材料（2人分）

ブロッコリー……1/3株（80g）

〈あえごろも〉

削り節……1/2パック（2g）

だし汁……大さじ1

ごま油……小さじ1/2

一味唐辛子……適宜

作り方

（1）ブロッコリーは小房に分けてさっとゆで、水けをしっかりきる。ペーパータオルにトントンとかるく押しつけ、房の中の水分も拭き取る。

（2）ボールにあえごろもの材料を入れて混ぜ、ブロッコリーを加えてあえる。器に盛り、一味唐辛子をふる。

うまみで満たす、やさしい減塩。ブロッコリーの味わいもしっかり楽しめますよ。

新谷 友里江ニイヤ ユリエ 料理家 料理家・祐成二葉氏のアシスタント、祐成陽子クッキングアートセミナーの講師を経て独立。２児の母で、自身の育児経験から、離乳食、幼児食のメニュー、レシピ提案に力を入れている。

作りやすく、野菜たっぷりの家庭料理とおうちおやつを中心に、いつもの料理をちょっとした組み合わせの変化で楽しめるアイデアレシピが得意。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈高血圧の献立〉

★ラクラク1ヶ月献立と減塩レシピ★

毎日の食事で、無理なく血圧を下げたい人におすすめのレシピ集。塩分2.5g未満でも大満足の1カ月分「適塩」献立や、血圧を下げるおかずカタログ、塩分ゼロの副菜、減塩鍋などのアイディアレシピも満載。高血圧の基礎知識や血圧を下げる生活・運動についても解説。

（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈高血圧の献立〉より）