沖縄県の玉城デニー知事（６６）は２５日、任期満了に伴う９月１３日投開票の知事選に３選を目指して立候補すると正式に表明した。

知事選には、１２年ぶりの県政奪還を期す自民党が全面支援する方針の前那覇市副市長・古謝玄太氏（４２）らが出馬表明しており、玉城氏と古謝氏の事実上の一騎打ちの構図となる見通しだ。

沖縄では、政府が進める防衛力の南西シフトにより、自衛隊の機能強化が続いており、基地問題を含む安全保障政策への対応が争点になるとみられる。

玉城氏は２５日、那覇市内で開いた記者会見で、南西シフトについて「（地元との）十分な協議もなしに、なし崩しに整備を拡張するのは拙速だ」と批判し、米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）の名護市辺野古への移設について「普天間の一日も早い危険性除去にはつながらない」と改めて反対を貫く姿勢を示した。共産党や立憲民主党でつくる「オール沖縄」勢力などから支援を受け、無所属で出馬する。

一方、政府が進める安保政策に理解を示す古謝氏は、那覇市で２５日に開かれた自民党沖縄県連大会に出席し、「経験、人脈をフル活用してしっかりと政策を実現していきたい」と述べた。この日、古謝氏の推薦依頼を受け取った同党の西村康稔選挙対策委員長もあいさつに立ち、「党本部として支援する態勢を整えていきたい」と強調した。

直近２回の知事選では、自民と公明党が推す候補と、オール沖縄勢力の擁立候補が戦う構図だった。連立政権から離脱した公明の県本部関係者は「今回も玉城氏を支援することはない」と語る。ただ、公明支持者の中には、高市政権への反発から「古謝氏への推薦には抵抗がある」との声も出ており、自主投票も含めて対応を検討している。