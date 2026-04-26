愛媛vs讃岐 スタメン発表
[4.26 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第12節](ニンスタ)
※15:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 6 谷岡昌
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 13 山下雄大
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
MF 51 A. David
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 35 左合修土
MF 66 禹相皓
FW 86 淺田彗潤
FW 90 後藤優介
控え
GK 23 高橋クリス
DF 40 高嶋修也
MF 6 宮崎慎
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 27 柳雄太郎
MF 60 森川裕基
FW 11 佐野竜眞
FW 77 村上悠緋
監督
大嶽直人
※15:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 6 谷岡昌
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 13 山下雄大
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 26 金沢一矢
DF 44 森山公弥
MF 39 武藤寛
MF 51 A. David
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 14 石倉潤征
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 35 左合修土
MF 66 禹相皓
FW 86 淺田彗潤
FW 90 後藤優介
控え
GK 23 高橋クリス
DF 40 高嶋修也
MF 6 宮崎慎
MF 8 森勇人
MF 13 前川大河
MF 27 柳雄太郎
MF 60 森川裕基
FW 11 佐野竜眞
FW 77 村上悠緋
監督
大嶽直人