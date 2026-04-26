[4.26 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節](サンアル)

※14:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[松本山雅FC]

先発

GK 23 高麗稜太

DF 16 宮部大己

DF 25 白井達也

DF 43 金子光汰

MF 2 小田逸稀

MF 8 深澤佑太

MF 30 澤崎凌大

MF 40 樋口大輝

MF 46 安永玲央

FW 9 加藤拓己

FW 41 村越凱光

控え

GK 1 上林豪

DF 22 佐相壱明

DF 24 小川大貴

DF 27 二ノ宮慈洋

MF 18 大橋尚志

MF 36 松村厳

FW 19 田中想来

FW 38 藤枝康佑

FW 39 井上愛簾

監督

石崎信弘

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 1 田尻健

DF 3 冨田康平

DF 13 附木雄也

DF 24 渡邉禅

DF 25 田中康介

MF 6 長谷川隼

MF 8 近藤貴司

MF 30 野嶋圭人

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

FW 18 吉澤柊

控え

GK 21 中野小次郎

DF 4 行徳瑛

DF 16 石井光輝

MF 5 長谷川雄志

MF 10 山中麗央

MF 15 樋口叶

MF 17 忽那喬司

FW 9 大崎舜

FW 51 清水蒼太朗

監督

小林伸二