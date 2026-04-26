松本vs長野 スタメン発表
[4.26 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節](サンアル)
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 1 上林豪
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 18 大橋尚志
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 16 石井光輝
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
FW 9 大崎舜
FW 51 清水蒼太朗
監督
小林伸二
※14:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 1 上林豪
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 36 松村厳
FW 19 田中想来
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 16 石井光輝
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
FW 9 大崎舜
FW 51 清水蒼太朗
監督
小林伸二