◇東京六大学野球春季リーグ戦 早大2―1法大（2026年4月26日 神宮）

東京六大学野球の春季リーグ戦が行われ、早大が2―1で法大に競り勝ち、1勝1敗のタイとした。

大学日本代表候補の153キロ右腕・高橋煌稀投手（3年）が9安打1失点でリーグ戦初の完投勝利を挙げた。小宮山悟監督は「球数が増えたので試合の途中で“さあ、どうしよう”と。尾形が“まだ大丈夫です”ということだったので、まあ受けている本人が大丈夫だって言うんだから、大丈夫だろうと。最後はもう変える気はなかったですね」と語った。※以下は小宮山監督の一問一答。

――初完投は成長の証。

「大きいですね。（伊藤）樹の後継ということでいいんじゃないでしょうか」

――伊藤君の後継は大きい役割。

「本人もそのつもりで、上級生になって目の色を変えてやっていましたから。それが（開幕前に）つまずいたので、反省を促すという意味で先発を一度飛ばして、今日本人も期するところがあったと思います」

――具体的にはどこがよかった。

「ボールを上手に使えるようになったのは1つですね。（勝負球で）ストライクゾーンに投げるのは二流のピッチャーなので、一流と言われるピッチャーはボール球をいかに使えるか、というところ。（捕手の）尾形が考えて上手く放ったのかなと思います」

――伊藤樹と高橋の違いは。

「樹はガツガツしていたから（笑い）。煌稀はのほほんとしている。まあ去年まで樹の後ろをくっついて歩いていたって感じですから。その目標がいなくなったんでね、自分がこれからどれだけ発奮して頑張れるか。そういう話だと思います。それでいうと今日140球を1人で放りきったのは素晴らしかったと思います」