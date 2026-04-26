◆東京六大学野球春季リーグ第３週第２日▽早大２―１法大（２６日・神宮）

法大が早大に敗れ、開幕からの連勝が３で止まった。早大を上回る９安打を放ったが好機で一本が出ず、あと１点届かなかった。対戦成績は１勝１敗となり、２７日に第３戦が行われる。

２連勝での勝ち点奪取とはならなかったが、明るい材料もあった。奥村凌大内野手（１年＝横浜）は、２点を追う６回無死一塁で代打起用され、早大の先発右腕・高橋煌稀投手（３年＝仙台育英）の直球を捉えて左前安打。うれしいリーグ戦初安打で好機を拡大すると、８回２死一塁でもカットボールを捉えて中前安打を放ち、送球間に二塁へと進む好走塁を見せるなど存在感を示した。

法大・奥村の主なコメントは以下の通り。

―リーグ戦初安打が出た。

「しっかりと対応できて、ヒットを打つことができて良かったと思っています」

―打球が左前へ抜けたときの心境は。

「（高橋煌は）とても球が速い投手だと聞いていました。みんな苦戦していたのでどう打とうかという中で、投手の足元を（狙う意識を）徹底してチームでやっているんですけど、その意識を忘れずに、自分のやるべきことを意識しました。抜けたときは本当にチャンスになって、そこで一気に逆転するぞっていう思いでした」

―２打席目のヒットの後はガッツポーズも出ていた。

「２死から泥臭く先輩が出てくださって、そこで自分が打って二、三塁を作って１本出たら逆転というところだったので、気持ちが出ました」

―２本目の安打では送球間に二塁に進塁する好走塁もあった。

「常日頃から横浜高校で、ああいった送球間であったりとか、走塁ついても細かくやっているので。今まで培ってきたものが出せたのかなと思ってます」

―２７日の第３戦へ向けて。

「本当に総力戦になると思うので、きれいなヒットじゃなくても、汚いヒットでもいいですし、どんな点の取り方でも最後終わった時に勝っていればいい。先輩たちの思いも背負って、今日（今泉）秀悟さんもああなって（守備で負傷して）までも、まだ続けてくださいましたし、そういう先輩方のためにも、最後勝ってチームに貢献したいと思っています」