高橋英樹、“防災用食品”を山盛りカゴ2杯爆買い スーパーのレジに本音を吐露「すごいですね」「いいお買い物」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が22日、自身のブログを更新。防災意識の高まりをきっかけに“備え”の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「すごいですね」スーパーで“防災用食品”をカゴ2杯山盛り購入した高橋英樹
高橋は「防災用食品を買いに行く」と題してブログを更新。テレビで地震情報や富士山噴火の話題を見たことをきっかけに、「保存食品を期限切れは取り替えないと」と感じ、近くのスーパーへ足を運んだことを明かした。
店内では、缶詰や飲料などの保存食品を中心に買い物する様子を見せ、さらに予定変更で夕食の食材も追加購入したことで「カゴ2杯に 山盛りでした」と、かなりの量になったことを報告している。
買い物の中で印象的だったのが、レジに関する率直な一言。「買い物はセルフレジだと時間がかかるので、、、有人レジが いいなあ！」と語り、「私達の年齢ではそう思いますなあ」とユーモアを交えて本音を吐露した。
コメント欄には、「カゴ2杯分山盛り…、すごいですね」「いいお買い物が出来て良かったですね」「備えあれば憂いなしですね」「決断と行動が迅速です」「防災用品のチェックもしないとですよね」など、防災意識の高さや行動力に対する声が多数寄せられた。
【写真】「すごいですね」スーパーで“防災用食品”をカゴ2杯山盛り購入した高橋英樹
高橋は「防災用食品を買いに行く」と題してブログを更新。テレビで地震情報や富士山噴火の話題を見たことをきっかけに、「保存食品を期限切れは取り替えないと」と感じ、近くのスーパーへ足を運んだことを明かした。
買い物の中で印象的だったのが、レジに関する率直な一言。「買い物はセルフレジだと時間がかかるので、、、有人レジが いいなあ！」と語り、「私達の年齢ではそう思いますなあ」とユーモアを交えて本音を吐露した。
コメント欄には、「カゴ2杯分山盛り…、すごいですね」「いいお買い物が出来て良かったですね」「備えあれば憂いなしですね」「決断と行動が迅速です」「防災用品のチェックもしないとですよね」など、防災意識の高さや行動力に対する声が多数寄せられた。