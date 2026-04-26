BTSの人気が止まらない！ 先月20日にリリースした新アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、世界音楽市場で5週連続トップに立った。

グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyが25日に発表した最新週間チャート（集計期間17日〜23日）によると「週間トップアルバム」部門で5週連続1位だった。またタイトル曲「SWIM」は「週間トップソング・グローバル」で3位に入った。他にも収録曲全14曲が、同チャートで5週連続ランクインした。

韓国メディアのソウル経済は26日「米ビルボードでも上位を維持しているが、それだけじゃない 英国も日本も席巻」の見出しで「ストリーミング、ダウンロード、フィジカル販売などすべての部門で均等な成果を上げ、単発のヒットにとどまらず長期的なヒット軌道に乗った」と評価した。

英国オフィシャルチャート（24日〜30日付）の成績も安定している。25日に発表された「オフィシャルアルバムトップ100」で「ARIRANG」は13位を記録し、5週連続で上位にとどまった。「SWIM」は「オフィシャルシングルトップ100」で34位、「オフィシャルシングルダウンロード」で5位となり、5週連続でトップ5を維持した。

日本では、オリコンの3月月間アルバムランキングで1位になった後、4月27日付の「週間合算アルバムランキング」では3位にランクインし、5週連続でトップ3を維持した。また「週間デジタルアルバム」も3位をキープし、デジタルと実物の両面でバランスの取れた成果を続けた。

BTSは、東京ドームなどでワールドツアーを開催し、現在は米ツアー中だ。世界34都市、計46回の公演は、全席完売となっている。