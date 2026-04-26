全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池の上のとんかつ店『とんかつ太志』です。

作り手の想いと上質な素材が生み出す極上のバランス

ぶ厚く切り付けられたロースカツをガブっといけば、これぞとんかつの醍醐味といった、ほどけるような赤身の旨さととろける脂が口いっぱいに広がる。しかし、1番に驚いたのは後味の軽さと圧倒的な味のバランス感だ。

特ロースかつ定食（ご飯・味噌汁・香の物）2450円

『とんかつ太志』特ロースかつ定食（ご飯・味噌汁・香の物） 2450円 中温（約150℃）で揚げることで、ロゼ色の断面と香ばしい衣を表現。すりおろしではなく刻みわさびだからこそ、とんかつとの調和が生まれるのだとか

聞けば「気軽に食べにきてほしいから、週一でも食べられる“最後まで軽やかな味わい”を目指しています」と店主の野溝太志さん。

ラードではなくコーン油を使用し衣の香りを抑えることで、脂の甘みが特長の徳島県産四元豚“吉野川ポーク”のポテンシャルを活かしつつ全体のバランスを整えているのだそう。

さらにぜひ試して欲しいのが、オススメだという刻みわさびと岩塩の組み合わせ。わさびの爽やかな香りと小気味良い食感が豚の香りと脂の甘みを一層引き立たせ、とんかつ本来のおいしさをより感じさせるのだ。

こんなとんかつなら、週一どころか毎日だって大歓迎です。

『とんかつ太志』店主 野溝太志さん

店主：野溝太志さん「日本酒をはじめ、焼酎も数多くあります。夜はカツ呑みもぜひ！」

『とんかつ太志』

池の上『とんかつ太志』

［店名］『とんかつ太志』

［住所］東京都世田谷区代沢4-34-12淡島マンション1階

［電話］03-6450-8635

［営業時間］11時半〜14時、17時半〜21時※昼夜ともに売り切れ次第終了

［休日］火・第3水曜、不定休あり

［交通］京王井の頭線池の上駅南口から徒歩10分

撮影／西崎進也、取材／編集部・荒川友吾

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、牡蠣フライの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

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