植物由来の堆肥を使った、自然に優しいイチゴづくりに取り組む男性。

日本の農業を盛り上げようと、情報発信も行っています。

◇15種類のイチゴを栽培 レアな品種も…

真っ赤に実った、大粒のイチゴ。

ハウスの中は、甘い香りに包まれています。

島原市鎌田町にある観光農園『ほおばるファーム』は今、イチゴ狩りシーズンの真っ最中。

多い日は、200人ほどが訪れるそうです。

（子ども）

「おいしい」

（長崎市から）

「食べ比べができるって書いていたので(訪れた)。味が違う」

（熊本から）

「甘くて美味しい。子供たちが喜んでるので、いい旅行になりそう」

特徴は、“品種の多さ”。

今シーズンは「恋みのり」や「紅ほっぺ」など、15種類を栽培しています。

中には、とても珍しい品種も…。

（出田農円 出田 雄大さん）

「“すずりん” という品種。

3年連続金賞を受賞した “あまりん” を交配させたもの。

おそらく九州では、うちでしか食べられない品種」

◇消防士から転身 農業をはじめて気づいたこと

農園を営むのは、出田 雄大さん 38歳。

大学卒業後、地元の島原市で消防士として働いていましたが、4年前に家業の「出田農円(いでたのうえん)」を継ぐために転身しました。

“農業の知識” は、まったくなかったという出田さん。

この4年間で感じたことは…。

（出田農円 出田 雄大さん）

「若者が憧れるような職業にしていくためには、農業って儲からないといけない。自分が育てた野菜や作物を食べてもらい、おいしいという評価をいただいて、それをお金に変える。

どんどん農業やりたいという人が増えてきて、それから日本の農業が発展していくと思っている」

約1.3ヘクタール、9つのハウスで栽培するイチゴを、多くの人に知ってもらおうと新たな取り組みにチャレンジ。

観光農園は、去年からスタートしました。

（出田農円 出田 雄大さん）

「観光農園をすることによって、直接お客さんが目の前で美味しいよ、また来年も来るねと言ってもらえる。

何よりもうちの従業員のモチベーションにも繋がっている」

また「ほおばるベリー」という名前で、イチゴをブランド化。

県の内外の量販店や洋菓子店などにも出荷しています。

◇子どもから大人まで魅了するイチゴを

南島原市の結婚式場も、その1つです。

総料理長の宮崎 大吾さんが、腕によりをかけた色鮮やかなティラミスやタルト。

コース料理の前菜でも、出田さんのイチゴを使っています。

特にウエディングで提供される “デザートビュッフェ” が大人気だそうです。

（出田農円 出田 雄大さん）

「うちでできたイチゴがこんなにきれいに。めちゃめちゃ早く食べたい」

（ザ・マーキーズホテル＆ウエディング 宮崎 大吾 総料理長）

「イチゴ自身のバランスが優しい味。いろいろな料理やデザートと合う感じ。モリモリ召し上がってもらいたい」

その味や香りで、子どもから大人まで魅了する出田さんのイチゴ。

秘密は「土」と土に栄養を与える「堆肥」にあります。

◇植物の基本である“土”を真面目につくる

農園から3キロほど離れた場所にある、堆肥舎。

ここで半年から1年かけて、堆肥を作っています。

（出田農円 出田 雄大さん）

「土づくりをまず第一にという考えで、皆さんのもとに、安心安全なおいしいイチゴを育てて(届ける)。

まずは植物の基本である “土”。それをしっかりと作り上げる」

堆肥に使うのは、地元の農家から分けてもらった稲わらや落ち葉など、すべて植物由来の原料です。

（出田農円 出田 雄大さん）

「表面は冷たいが、中はめちゃめちゃ温かい。菌が動いてる。

活動したエネルギーで温度が出てくる」

堆肥の温度は60℃～70℃。

立ち上る湯気は「発酵」が進んでいる証しです。

（出田農円 出田 雄大さん）

「植物にだけ一生懸命 肥料を与えても、どんどん土がやせ細っていく。植物に与える肥料ではなく、“土に与える肥料” という考え方でやっております」

この堆肥を与えることで2割ほど収穫量が増え、使用する化学肥料は半分以下まで減ったそうです。

◇儲かる農業プロデューサーの栽培や管理の方法を公開

こうした取り組みを広げようと、去年から始めたのがYouTubeでの情報発信です。

（出田農円 出田 雄大さん）

「皆さんこんにちは。儲かる農業プロデューサーこと、出田農円の出田です」

この日は農業機械メーカーの社員をゲストに、イチゴの苗を育てる資材を紹介する動画を撮影しました。

これまでに40本ほどの動画をアップし、出田さんが実践している栽培や管理の方法を公開しています。

（出田農円 出田 雄大さん）

「農業を始めたばっかりの頃は、とにかく何もわからなかった。

その中でYouTubeやSNSの動画は、どこにいても簡単に情報が手に入る。

とにかくいいものは皆さんに共有して、みんなで素晴らしい最高のものを作っていきましょう、というのが私の考え」

（YouTubeを制作 松田 一希さん）

「コメントであったのが、“イチゴ農家をやめようかなと思ってたけれど、このYouTubeを見て、もう一回ちょっとやってみようと思いました” という人もいたので、農家同士の情報共有や、そういう場に今後なっていけるといい」

そして去年、公開した1本の動画が注目を集めました。

（表彰）

「あなたはサステナアワード2025において、頭書の通り、優秀な成績を収めたので、今後のさらなる活躍を期待し、ここに表彰する」

農林水産省や環境省などが、環境との調和、資源循環などに取り組む地域・生産者の動画を表彰する「サステナアワード」で、「地域資源循環賞」を受賞したのです。

（出田農円 出田 雄大さん）

「すごいレベルが高い受賞者たちばかりだったので、私たちがこのような賞をいただけるとは全く思ってもなかった」

イチゴの栽培を通して自然に優しい農業を広め、生産者も豊かに。

出田さんは、大きな夢を未来に描きます。

（出田農円 出田 雄大さん）

「出田農円のイチゴが日本一のイチゴになる。それをみんなが認められるようなイチゴ農家になりたい。

そして、私たちが会社で儲かる農業を続けていくことで、そのような輪が全国的に広まって日本の基幹産業に “農業” という立ち位置が持っていけるような努力をしていきたい」

出田さんの「ほおばるファーム」では、5月下旬までイチゴ狩りが楽しめるということです。

開園日や料金などは、ホームページでご確認ください。