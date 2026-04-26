品種の多さと自然農法が評判のイチゴ農園「おいしい理由はこだわりの土づくり」若者が憧れる農業目指して《長崎》
植物由来の堆肥を使った、自然に優しいイチゴづくりに取り組む男性。
日本の農業を盛り上げようと、情報発信も行っています。
◇15種類のイチゴを栽培 レアな品種も…
真っ赤に実った、大粒のイチゴ。
ハウスの中は、甘い香りに包まれています。
島原市鎌田町にある観光農園『ほおばるファーム』は今、イチゴ狩りシーズンの真っ最中。
多い日は、200人ほどが訪れるそうです。
（子ども）
「おいしい」
（長崎市から）
「食べ比べができるって書いていたので(訪れた)。味が違う」
（熊本から）
「甘くて美味しい。子供たちが喜んでるので、いい旅行になりそう」
特徴は、“品種の多さ”。
今シーズンは「恋みのり」や「紅ほっぺ」など、15種類を栽培しています。
中には、とても珍しい品種も…。
（出田農円 出田 雄大さん）
「“すずりん” という品種。
3年連続金賞を受賞した “あまりん” を交配させたもの。
おそらく九州では、うちでしか食べられない品種」
◇消防士から転身 農業をはじめて気づいたこと
農園を営むのは、出田 雄大さん 38歳。
大学卒業後、地元の島原市で消防士として働いていましたが、4年前に家業の「出田農円(いでたのうえん)」を継ぐために転身しました。
“農業の知識” は、まったくなかったという出田さん。
この4年間で感じたことは…。
（出田農円 出田 雄大さん）
「若者が憧れるような職業にしていくためには、農業って儲からないといけない。自分が育てた野菜や作物を食べてもらい、おいしいという評価をいただいて、それをお金に変える。
どんどん農業やりたいという人が増えてきて、それから日本の農業が発展していくと思っている」
約1.3ヘクタール、9つのハウスで栽培するイチゴを、多くの人に知ってもらおうと新たな取り組みにチャレンジ。
観光農園は、去年からスタートしました。
（出田農円 出田 雄大さん）
「観光農園をすることによって、直接お客さんが目の前で美味しいよ、また来年も来るねと言ってもらえる。
何よりもうちの従業員のモチベーションにも繋がっている」
また「ほおばるベリー」という名前で、イチゴをブランド化。
県の内外の量販店や洋菓子店などにも出荷しています。
◇子どもから大人まで魅了するイチゴを
南島原市の結婚式場も、その1つです。
総料理長の宮崎 大吾さんが、腕によりをかけた色鮮やかなティラミスやタルト。
コース料理の前菜でも、出田さんのイチゴを使っています。
特にウエディングで提供される “デザートビュッフェ” が大人気だそうです。
（出田農円 出田 雄大さん）
「うちでできたイチゴがこんなにきれいに。めちゃめちゃ早く食べたい」
（ザ・マーキーズホテル＆ウエディング 宮崎 大吾 総料理長）
「イチゴ自身のバランスが優しい味。いろいろな料理やデザートと合う感じ。モリモリ召し上がってもらいたい」
その味や香りで、子どもから大人まで魅了する出田さんのイチゴ。
秘密は「土」と土に栄養を与える「堆肥」にあります。
◇植物の基本である“土”を真面目につくる
農園から3キロほど離れた場所にある、堆肥舎。
ここで半年から1年かけて、堆肥を作っています。
（出田農円 出田 雄大さん）
「土づくりをまず第一にという考えで、皆さんのもとに、安心安全なおいしいイチゴを育てて(届ける)。
まずは植物の基本である “土”。それをしっかりと作り上げる」
堆肥に使うのは、地元の農家から分けてもらった稲わらや落ち葉など、すべて植物由来の原料です。
（出田農円 出田 雄大さん）
「表面は冷たいが、中はめちゃめちゃ温かい。菌が動いてる。
活動したエネルギーで温度が出てくる」
堆肥の温度は60℃～70℃。
立ち上る湯気は「発酵」が進んでいる証しです。
（出田農円 出田 雄大さん）
「植物にだけ一生懸命 肥料を与えても、どんどん土がやせ細っていく。植物に与える肥料ではなく、“土に与える肥料” という考え方でやっております」
この堆肥を与えることで2割ほど収穫量が増え、使用する化学肥料は半分以下まで減ったそうです。
◇儲かる農業プロデューサーの栽培や管理の方法を公開
こうした取り組みを広げようと、去年から始めたのがYouTubeでの情報発信です。
（出田農円 出田 雄大さん）
「皆さんこんにちは。儲かる農業プロデューサーこと、出田農円の出田です」
この日は農業機械メーカーの社員をゲストに、イチゴの苗を育てる資材を紹介する動画を撮影しました。
これまでに40本ほどの動画をアップし、出田さんが実践している栽培や管理の方法を公開しています。
（出田農円 出田 雄大さん）
「農業を始めたばっかりの頃は、とにかく何もわからなかった。
その中でYouTubeやSNSの動画は、どこにいても簡単に情報が手に入る。
とにかくいいものは皆さんに共有して、みんなで素晴らしい最高のものを作っていきましょう、というのが私の考え」
（YouTubeを制作 松田 一希さん）
「コメントであったのが、“イチゴ農家をやめようかなと思ってたけれど、このYouTubeを見て、もう一回ちょっとやってみようと思いました” という人もいたので、農家同士の情報共有や、そういう場に今後なっていけるといい」
そして去年、公開した1本の動画が注目を集めました。
（表彰）
「あなたはサステナアワード2025において、頭書の通り、優秀な成績を収めたので、今後のさらなる活躍を期待し、ここに表彰する」
農林水産省や環境省などが、環境との調和、資源循環などに取り組む地域・生産者の動画を表彰する「サステナアワード」で、「地域資源循環賞」を受賞したのです。
（出田農円 出田 雄大さん）
「すごいレベルが高い受賞者たちばかりだったので、私たちがこのような賞をいただけるとは全く思ってもなかった」
イチゴの栽培を通して自然に優しい農業を広め、生産者も豊かに。
出田さんは、大きな夢を未来に描きます。
（出田農円 出田 雄大さん）
「出田農円のイチゴが日本一のイチゴになる。それをみんなが認められるようなイチゴ農家になりたい。
そして、私たちが会社で儲かる農業を続けていくことで、そのような輪が全国的に広まって日本の基幹産業に “農業” という立ち位置が持っていけるような努力をしていきたい」
出田さんの「ほおばるファーム」では、5月下旬までイチゴ狩りが楽しめるということです。
開園日や料金などは、ホームページでご確認ください。