白戸ゆめのアナ、13キロ減量でボディメイク「大人っぽい、いろっぽい、艶っぽいカットもたくさん入っているので…」
“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルで数々の雑誌の表紙を飾ってきたフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で行われた1st写真集『Lily』（光文社）の発売記念記者会見に登壇した。
【写真多数】服の上からもわかる圧巻のプロポーション…ピンクのドレスが似合う白戸ゆめの
21日に発売となった本作は、南国の地・パタヤを舞台に「新しい私を探す旅」をテーマに撮影。ピーチやプールでの王道の水着カットに加えて、今回は初のTバックビキニカット、今までに見せたことのない“攻めた”ランジェリーカットにも挑戦するなど、白戸の覚悟が伝わるこん身の作品となっている。
本作について白戸は、「日本で撮ることができないタイらしい風景の中で撮影させていただいたのが、すごく思い出です」と振り返り、「（これまで）どちらかというとフレッシュとか、明るいみたいなイメージのグラビアの方が多かったんですけれども、今回は、30歳を記念してのファースト写真集ということで、大人っぽい、いろっぽい、艶っぽいカットもたくさん入っています、本当に盛りだくさんの内容になっております」とアピール。
ボディメイクについては、普段のグラビアでは「ファスティングをして、酵素ドリンクとお水だけで体調を整えて、ボディメイクをして撮影に臨む」と言うが、今回は「今回3泊4日で、しかも初めてのタイだったので、美味しいものたくさん食べたいなという風に思いまして。それに合わせてボディメイクを事前にさせてもらって、1ヶ月、2ヶ月かけてボディメイクはしました」と舞台裏を明かした。。
また、「正直、このファースト写真集を出す前までの私のこのボディメイクの仕方っていうのは、あんまりまねしたら良くないような…」と前置きしたうえで、「結構過激に短期間で追い込むようなタイプだったんですけど、去年3月から13キロぐらい痩せたんですね」と驚異の減量したことを告白。「人生最高体重を更新してしまったところがあったので、『これはまずい』と思って。そこから地道に食事だったり、あとは歩くとかそのストレッチだったりっていうところで結構頑張って絞れてきて、ずっとその体重を維持し続けられている」と話し、「そういったところはもし他の女性の方とかで参考になるのであれば、発信はしていけたらなと思っています」と語った。
白戸は、1995年9月28日生まれ、東京都出身。慶応義塾大学卒業後、2018年、KSB瀬戸内海放送入社。21年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。
【写真多数】服の上からもわかる圧巻のプロポーション…ピンクのドレスが似合う白戸ゆめの
21日に発売となった本作は、南国の地・パタヤを舞台に「新しい私を探す旅」をテーマに撮影。ピーチやプールでの王道の水着カットに加えて、今回は初のTバックビキニカット、今までに見せたことのない“攻めた”ランジェリーカットにも挑戦するなど、白戸の覚悟が伝わるこん身の作品となっている。
ボディメイクについては、普段のグラビアでは「ファスティングをして、酵素ドリンクとお水だけで体調を整えて、ボディメイクをして撮影に臨む」と言うが、今回は「今回3泊4日で、しかも初めてのタイだったので、美味しいものたくさん食べたいなという風に思いまして。それに合わせてボディメイクを事前にさせてもらって、1ヶ月、2ヶ月かけてボディメイクはしました」と舞台裏を明かした。。
また、「正直、このファースト写真集を出す前までの私のこのボディメイクの仕方っていうのは、あんまりまねしたら良くないような…」と前置きしたうえで、「結構過激に短期間で追い込むようなタイプだったんですけど、去年3月から13キロぐらい痩せたんですね」と驚異の減量したことを告白。「人生最高体重を更新してしまったところがあったので、『これはまずい』と思って。そこから地道に食事だったり、あとは歩くとかそのストレッチだったりっていうところで結構頑張って絞れてきて、ずっとその体重を維持し続けられている」と話し、「そういったところはもし他の女性の方とかで参考になるのであれば、発信はしていけたらなと思っています」と語った。
白戸は、1995年9月28日生まれ、東京都出身。慶応義塾大学卒業後、2018年、KSB瀬戸内海放送入社。21年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティなどを担当。