俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。大好物を明かし、MCの俳優・満島真之介（36）と意気投合する場面があった。

群馬県館林市を巡る車の中で、満島が「だって俺一番好きな食べ物、豆腐ですよ」と打ち明けると、大東は「マジで！？俺もやねん」と声を弾ませた。

満島は「初めて会った。俺、一番が豆腐ってヤバいって言われてたもん」と興奮気味。MCのお笑いコンビ「EXIT」兼近大樹が「何もかけずに豆腐食べるんですか」と尋ねると、大東は「食べるし」と平然と答えた。

アンケートで好きな食べ物を聞かれる際も豆腐と回答していると言い、「豆腐なワケないでしょってなるんやけど」と続けると、満島は「俺も豆腐って書くんですよ」と告白した。

大東は「うれし〜」と喜び、「豆腐をご飯にのっけて食べるのが、俺一番うまいご飯の食べ方やと思ってる」と力説。「それいきすぎて、ほんま貧乏なときは、豆乳かけてたもん」「豆腐になる前の豆乳かけてた」と驚きの食事の仕方をぶっちゃけた。

満島は「すげえな、本物に出会ったわ」としみじみと話した。

大東は現在、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家役を好演している。