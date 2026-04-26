元自民党衆院議員の杉村太蔵氏（46）が26日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相が選挙公約で掲げた食料品の消費税率0％実現についてコメントした。

食料品の消費税率について政府の一部では1％案も浮上してきていると報じられている件について、MC爆笑問題田中裕二は「太蔵くんはいかがですか」と尋ねた。

杉村氏は「食料品がなんで、こんだけ高騰しているのか。やっぱりね円安なんですよ。食料自給率がこれだけ低い中で…そうすると、消費税減税すると財政は”日本大丈夫か”って、また円が売られる、と。消費税が減税されると、我々の物価高に恩恵があるかと思う方も多いと思うかもしれませんが、僕は逆なんじゃないか、と」と持論を展開した。

さらに「あとはやっぱり、高市総理、申し訳ないけど、本当に”消費税減税は悲願”なんですか？ っていうのが本当に疑問ですね。いじわるなことを言う気はないけど」と話した。

爆笑問題太田光は「ガハハ、いじわるやなぁ」とボケた。

今年2月8日、衆院選のTBS系の速報特番でMCを務めた太田が高市氏に選挙公約だった食料品の消費税ゼロについて「公約が達成できなかったら、責任は？」と質問。高市氏は「なんか意地悪やなあ。最初からできへんこと、いや、最初からできへんと決めつけんといてください」と生中継で返し、話題になった。