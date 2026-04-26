LiSA、レースタイツ×個性派コーデで美脚輝く「お洒落すぎる」「着こなし完璧」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】歌手のLiSAが4月25日、自身のInstagramを更新。レースタイツを身に着けた衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳鬼滅歌手「脚めっちゃ綺麗」美脚スラリのレースタイツ姿
同日フジテレビ系音楽番組「MUSIC FAIR」（毎週土曜18時〜）に出演したLiSAは、番組のオフショットを複数枚公開。カラフルなパンク風のトップスにボリューム感のあるチュールスカート、足元には白のレースタイツを合わせた衣装姿で、しなやかな脚のラインを見せている。
また「久しぶりに宮田さんと一緒でとっっっっても心強かったです」と、同番組に出演したKis-My-Ft2の宮田俊哉についてや、「切るなら撮るな、撮るなら切るな 本日仲間さんからいただいた名言です」とMCの女優・仲間由紀恵についてもつづっている。
この投稿にファンからは「お洒落すぎる」「着こなし完璧」「脚めっちゃ綺麗」「笑顔に元気もらえる」「ビジュ最強」「めちゃくちゃ可愛い」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳鬼滅歌手「脚めっちゃ綺麗」美脚スラリのレースタイツ姿
◆LiSA、レースタイツで美脚輝く
同日フジテレビ系音楽番組「MUSIC FAIR」（毎週土曜18時〜）に出演したLiSAは、番組のオフショットを複数枚公開。カラフルなパンク風のトップスにボリューム感のあるチュールスカート、足元には白のレースタイツを合わせた衣装姿で、しなやかな脚のラインを見せている。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿にファンからは「お洒落すぎる」「着こなし完璧」「脚めっちゃ綺麗」「笑顔に元気もらえる」「ビジュ最強」「めちゃくちゃ可愛い」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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