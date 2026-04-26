フリーアナウンサーの白戸ゆめのが２６日、都内で初写真集「Ｌｉｌｙ」（光文社）の発売記念イベントを行った。

圧倒的な美スタイルを誇る白戸による３０歳の記念写真集。アナウンサーとグラビアの二刀流で活躍していることに「『アナウンサーなのにグラビア？』という疑問の声が私の耳にも届いていますが、グラビアとして表紙を飾らせてもらえるのは、限られた人しかできないこと。アナウンサーとして頑張って、グラビアも別軸で頑張る。それによって多くの人に知ってもらいたい」と思いを明かした。

「女子アナ界ナンバーワンボディー」の称号についても説明。「ウエストは５５センチまで絞りました。ずっとフラフープをしていたからなのか、くびれがある体形なんです。ボン・キュ・ボン、それぞれだと負けるかもしれないけど、バランスではナンバーワンと言わせてもらえたら。ストレッチも頑張って、体が柔らかくなって、ポージングにも役立った」と胸を張った。

３０歳の節目に「新しい私を探す旅」をテーマにタイ・パタヤのビーチでの水着カットに加えて初のＴバックビキニ、私物のランジェリーにも挑戦した。