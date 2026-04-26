◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）

「Ｈｅｌｌｏ！ おもてなしジュニアＤＡＹ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 大阪観光局」として開催されたオリックス―日本ハム戦で、大阪観光局の溝畑宏理事長が自身１１度目となる始球式を務めた。

２５年に開催された大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを頭にかぶり、捕手・若月に見事なノーバウンド投球。「投球の点数的には８８点（笑）。自分も１１回目で、（チームも）ホーム１１連勝がかかっている。万博で子どもたちにもっと夢を与えたいということで、きょうは子どもたち３００人に来てもらって、恩返しをしていこう」と投球に込めた思いを明かした。

また、この日は左肘痛で離脱中のエース宮城のユニホームを着用し、杉本や頓宮ら戦列を離れている選手名とともに「復活」と記して登場。「けがをした選手に頑張ってほしい。そういう選手への思いが、チームの勢いになる」とエールを送った。最後には「僕は（前身の）阪急ブレーブス時代からずっと、このチームを応援していた。ぜひ、岸田監督に日本一をやってほしい」と笑顔を見せた。