ロシアの政府系世論調査機関によると、プーチン大統領の支持率が低下している。

現在は７０％を割り込み、ウクライナ侵略開始後では最低水準だ。「戦争疲れ」やインターネットの規制強化が不満の主な原因とみられる。政府系機関がプーチン氏の支持率低下を公表した意図をいぶかしむ向きも少なくない。

政府系の全ロシア世論調査センターは２４日、今月１３〜１９日の調査で「大統領の活動に賛同する」との回答が６５・６％だったと発表した。プーチン氏の支持率は２０２２年２月の侵略開始後、７０％台で推移してきたが、今年３月３０日〜４月５日の調査で初めて７０％を切った。

ロシアでは、１月から日本の消費税に相当する付加価値税が２０％から２２％に引き上げられた。軍需産業に依存する戦時経済も失速している。そこに露国内で人気の通信アプリ「テレグラム」や携帯電話のモバイル通信の制限も重なった。

独立系メディア「メドゥーザ」によると、大統領府に近い政治コンサルタントは「（ネット規制のほか）物価上昇から戦争疲れまで、あまりにも多くの（否定的な）出来事が同時に起きている」と話している。

政権は、特に国民の反発が強い通信規制について、ウクライナの無人機攻撃を防ぐために必要な措置だと主張する。プーチン氏も２３日の会合で通信規制について初めてコメントしたが、「市民の安全確保が最優先だ」として当局による情報提供の必要性を強調するにとどめた。

だが、ネットが遮断された地域でも無人機攻撃は続いており、国民の理解は得られていない模様だ。

そもそも政府系の同センターのデータが信頼性に欠け、実際の支持率ははるかに低いとの見方も根強い。独立系メディア「ドーシチ」は２４日のユーチューブ番組で、９月の下院選に向けて支持率が「上昇している」と見せるため、高すぎる支持率をいったん引き下げているだけだとみる専門家の分析を紹介した。

ネット規制を主導しているとされる連邦保安局（ＦＳＢ）をけん制するため、下院選前の規制強化に反対する大統領府の一部勢力がデータ公開を後押ししているとの観測もある。