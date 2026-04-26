記録ずくめの3日間 ネリーが5打独走状態で最終日へ「メジャーV争いのためにゴルフをしている」
＜シェブロン選手権 3日目◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞メモリアル・パークGCの土曜日は熱気に包まれた。2位と6打差でムービングデーを迎えたネリー・コルダ（米国）のプレーを見届けようと、多くのファンが詰めかけた。2位との差は5打に縮まったが、大量リードは揺るがない。通算17勝目、メジャー3勝目に王手をかけた。
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予選ラウンドは連日の「65」。メジャーの予選ラウンドで「65」以下を並べた選手は4人しかおらず、直近では2024年「アムンディ・エビアン選手権」を制した古江彩佳以来となる。36ホール終了時点での6打差は、1990年「全米女子オープン」のパティ・シーハン（米国）、22年「KPMG全米女子プロ」のチョン・インジ（韓国）に並ぶメジャー記録だった。予選同組だったディフェンディングチャンピオンの西郷真央は、ネリーの快進撃を目の当たりにした。「フェアウェイが転がらなくても、そもそも飛ぶ。15〜20ヤード前にいる。（キャリーが他の選手より出て地面が）そんなにぬかるんでいなくて、泥がついていない。別次元のゴルフで、セカンド以降の調子も良さそう。見ていてすごく楽しかったです」。この日は6番までに4バーディのロケットスタート。その後は足踏みし、残り12ホールで2オーバーとしたが、「70」でまとめてトータル16アンダー。54ホール終了時点での5打リードはツアー自己最大。逃げ切りへ視界は良好だ。「集中力を失ったわけではないけれど、風が強くなってきて、うまくプレーにつなげられなかった。メジャー最終日の優勝争いのために、私たちはゴルフをしている。自分のプレーに完全に集中して、雑音には耳を貸さないようにしたい」各ラウンドで2打差以上の単独首位を守ってのメジャー完全優勝となれば、1991年エイミー・オルコット（米国）以来となる快挙。さらに、ジーノ・ティティクル（タイ）をかわし、世界ランキング1位に返り咲く見込みだ。2024年はこのシェブロン選手権を含め、5大会連続優勝を飾るなど圧倒的な強さを見せたが、昨年は未勝利に終わった。今季は54ホール短縮競技となった開幕戦でいきなり優勝。その後も3試合連続で2位に入り、際だった安定感を見せている。「あしたもただ集中するだけ。毎日、白紙の状態から始まる。ティが変わるし、ピンも変わるから」。大会優勝レコード（トータル19アンダー）、最大ストローク差V（10打）の更新も見えてきた。その視線の先に、勝者に許される“歓喜の池ダイブ”が待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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