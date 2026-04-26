妊娠9ヶ月のカリスマトレーナーAYA「サラダ率増えてきた」食事多数公開「栄養満点なメニュー」「参考になります」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】カリスマトレーナーのAYAが4月25日、自身のInstagramを更新。妊娠9ヶ月目を迎えた現在の食生活を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳美女トレーナー「圧巻の食事内容」妊娠9ヶ月目の彩り豊かサラダ多数披露
AYAは「ホルモンバランスの関係で体温が高く暑くて、コッテリよりサッパリしたものを欲するようになり、また最近サラダ率増えてきた」と報告。生ハムや茹でた肉、アボカド、ブロッコリー、トマトなどの野菜、オートミール、ヨーグルト、果物などの食材がふんだんに使われた、ヘルシーで栄養豊かな食事の数々を披露した。「生物は控えめにと聞いていたので海鮮系サラダは月に2回くらい」と、妊娠中の食事への気配りも明かしている。
さらに「もう妊娠9ヶ月目の今や、胃や肺が圧迫され息苦しくご飯も沢山食べられなくなってきました」と身体の変化を報告。量が食べられない状況に「妊娠経験ある皆さんこの時期どんな感じでしたか？」と問いかけ、「食べたいのに食べれない、大変」とつづっている。
この投稿には「圧巻の食事内容」「栄養満点なメニュー」「後期あるあるで本当に苦しい時期ですよね」「体に良さそうな食事で参考になります」「ストイック」「応援しています」といった反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳美女トレーナー「圧巻の食事内容」妊娠9ヶ月目の彩り豊かサラダ多数披露
◆AYA、妊娠9ヶ月目のご飯公開
AYAは「ホルモンバランスの関係で体温が高く暑くて、コッテリよりサッパリしたものを欲するようになり、また最近サラダ率増えてきた」と報告。生ハムや茹でた肉、アボカド、ブロッコリー、トマトなどの野菜、オートミール、ヨーグルト、果物などの食材がふんだんに使われた、ヘルシーで栄養豊かな食事の数々を披露した。「生物は控えめにと聞いていたので海鮮系サラダは月に2回くらい」と、妊娠中の食事への気配りも明かしている。
◆AYAの投稿が話題
この投稿には「圧巻の食事内容」「栄養満点なメニュー」「後期あるあるで本当に苦しい時期ですよね」「体に良さそうな食事で参考になります」「ストイック」「応援しています」といった反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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