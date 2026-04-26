【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 2−1 ジェフユナイテッド千葉（4月25日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）

【映像】柵を飛び越え「観客席で家族とハグ」

あまりに予想外なパフォーマンスだった。川崎フロンターレのFWマルシーニョの“やりすぎ気味”なセレブレーションがSNSで大きな話題となっている。

4月25日に川崎は、明治安田J1百年構想リーグ第12節でジェフユナイテッド千葉と対戦。64分から途中出場していたブラジル人FWのマルシーニョが、1−1の同点で迎えた85分、見事な決勝ゴールを挙げる。

川崎は右サイドでMF山本悠樹が相手を引きつけてからMF脇坂泰斗へパス。千葉のDF3人に対して数的優位の形でファイナルサードへ進入した。

脇坂は複数の選択肢がある中、外へ走ると見せかけて中央で止まったマルシーニョへラストパス。完全にフリーで受けた背番号23は、身体を倒しながらゴール右下へ流し込むようなコントロールシュートを決めた。

川崎加入後は5年連続でゴールを決めていたマルシーニョだが、今季は決定力を欠いてこれが初ゴールだった。待望の一撃に大興奮したブラジル人FWは、得点を決めるや否や、ゴール裏へ全力ダッシュ。そのまま勢いよく観客席に上がると、なんとスタンドで観戦していた家族（奥様と2人の娘さん）のもとへ直行。観客席でまさかの“家族抱擁セレブレーション”を披露したのだ。

SNSではファンから様々な声

まるで映画のワンシーンのような光景にはSNSは騒然。「愛くるしいなー」「映画すぎるやろ…」「マルちゃんも家族を背負ってるんだなって当たり前だけど思い出させてくれる良いシーン」といった感動の声が上がった。

一方で、「スタンドはあかんてw」「早退するかと思った」「帰るのかと思った」「前代未聞すぎるって」「ダミアンも1回家族呼んでハグしてたことあったけど、流石にここまでは行ってなかったよ笑」とツッコミも殺到し、様々な反響が寄せられた。

なお、この観客席でのセレブレーションは警告の対象。マルシーニョはもちろん、一緒にスタンドまで上がって祝福したFW宮城天にイエローカードが提示された。

Jリーグ公式サイトによれば試合後にマルシーニョは、「イメージどおりのシュートを打てました」と決勝点を回顧。観客席でのセレブレーションに関しては、「実は今日、スタジアムに着いてバッグの中を開けたら、奥さんからサプライズの手紙が入っていたんです。だから今日は、ゴールできたら家族と喜びたいと思っていて、スタンドに飛び込んでしまいました」と秘話も明かしている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

