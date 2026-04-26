「本当に残念だ」２部優勝＆プレミア昇格に貢献した日本人MFが怪我で今季終了…英レジェンドの指揮官は落胆 今季のパフォーマンスを称賛「普通じゃない」「どれだけ素晴らしかったか」

「本当に残念だ」２部優勝＆プレミア昇格に貢献した日本人MFが怪我で今季終了…英レジェンドの指揮官は落胆 今季のパフォーマンスを称賛「普通じゃない」「どれだけ素晴らしかったか」