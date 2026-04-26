「本当に残念だ」２部優勝＆プレミア昇格に貢献した日本人MFが怪我で今季終了…英レジェンドの指揮官は落胆 今季のパフォーマンスを称賛「普通じゃない」「どれだけ素晴らしかったか」
チャンピオンシップ（イングランド２部）のコベントリーは先日、リーグ優勝と25年ぶりの１部昇格を決めた。だが、坂元達裕は負傷で戦列を離れたまま、シーズンを終えている。
ろっ骨のケガで欠場している坂元は、残り２試合も出場できないことが明らかになった。フランク・ランパード監督が明かしている。地元メディア『CoventryLive』が伝えた。
コベントリーで３シーズン目の坂元は今季、リーグ戦の35試合に出場（先発29試合）。７得点、３アシストと、二桁ゴールに絡む活躍でチームの躍進を支えている。
CoventryLiveによると、シーズン中の復帰の可能性を問われると、ランパード監督は「ない。回復ぶりからおそらくシーズンが終わるまで戻らないだろう」と述べた。
「そして、我々がこの立場（優勝・昇格）であるだけに、焦る必要はない。そういうケガだ」
「小さなひびがあるのと、いくつかほかの問題があると思う。それは説明できない。厄介で痛いケガだ。でも、彼は毎日ずっと一緒にいる。今は良い感じだが、寝返りを打ったら痛いはずだよ。私も過去にろっ骨をやったことがあり、どういうものか知っている」
イングランド代表のレジェンドである指揮官は「本当に残念だ」と話している。
「彼のパフォーマンスは、不在時に攻撃で何が欠けているか分かるものなんだ。プレーしているときの彼は素晴らしい。以前も言ったが、私は彼のあまり手のかからない性質が好きでね。監督にとって普通じゃないんだ。彼は素晴らしいよ。見事に謙虚だし、働きぶりが素晴らしい。そして素晴らしいい才能を持つ。彼が我々にとってどれだけ素晴らしかったかは、みんなが知っている」
祝福の終盤戦で戦列離脱はつらいところだ。ただ、ランパード監督の言葉からは、坂元を高く評価していることがうかがえる。プレミアに挑戦する来季が楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
ろっ骨のケガで欠場している坂元は、残り２試合も出場できないことが明らかになった。フランク・ランパード監督が明かしている。地元メディア『CoventryLive』が伝えた。
コベントリーで３シーズン目の坂元は今季、リーグ戦の35試合に出場（先発29試合）。７得点、３アシストと、二桁ゴールに絡む活躍でチームの躍進を支えている。
「そして、我々がこの立場（優勝・昇格）であるだけに、焦る必要はない。そういうケガだ」
「小さなひびがあるのと、いくつかほかの問題があると思う。それは説明できない。厄介で痛いケガだ。でも、彼は毎日ずっと一緒にいる。今は良い感じだが、寝返りを打ったら痛いはずだよ。私も過去にろっ骨をやったことがあり、どういうものか知っている」
イングランド代表のレジェンドである指揮官は「本当に残念だ」と話している。
「彼のパフォーマンスは、不在時に攻撃で何が欠けているか分かるものなんだ。プレーしているときの彼は素晴らしい。以前も言ったが、私は彼のあまり手のかからない性質が好きでね。監督にとって普通じゃないんだ。彼は素晴らしいよ。見事に謙虚だし、働きぶりが素晴らしい。そして素晴らしいい才能を持つ。彼が我々にとってどれだけ素晴らしかったかは、みんなが知っている」
祝福の終盤戦で戦列離脱はつらいところだ。ただ、ランパード監督の言葉からは、坂元を高く評価していることがうかがえる。プレミアに挑戦する来季が楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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