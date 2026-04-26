M!LKも熱烈応援！『全力チャンプ』 第一回ハイレベル曲分業カラオケ選手権初代チャンプが決定

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4月25日に放送された日本テレビ『全力チャンプ』の第一回ハイレベル曲分業カラオケ選手権初代チャンプが決定。全国各地のカラオケ大会で賞を総なめにする歌うまティーン3人組が優勝を果たした。

■決勝に残ったチームは猛者ぞろい！その頂点に立ったのは…

本大会は番組ホームページ・カラオケ会員サービスDAM★ともからの応募者や、全国のカラオケ大会、SNSなどから出場者を選出。厳正なる審査を通過した、最強の歌唱力・パフォーマンス力をもつ４チームが決勝戦に出場。

番組公式応援団M!LKの佐野勇斗が応援する、TikTok歌うま配信者の顔を持つ3人組・チーム「Unity」が佐野のアドバイスを受け、個々の強みを活かした歌割りで、１チーム目から96点超えを叩き出す。

続く、山中柔太朗が応援する、名門音大ミュージカルコース４年生８人組・チーム「Sophomore」は山中直伝の“笑顔のアイコンタクト”で、観ている者を魅了するパワフルかつ圧巻のパフォーマンスに会場全体が熱狂。

3チーム目は、塩崎太智（「崎」は、たつさきが世紀表記）が応援するカラオケに人生を捧げた九州のカラオケ四天王・チーム「Q-宇宙男児」。マイクをバトンしていく作戦で、チームの息を合わせ“大人の青春”を謳歌。暫定１位に躍り出る。

そしてラストは、曽野舜太が応援する今大会唯一の男女混成3人組チーム・「Teens」。圧倒的な歌唱力とフレッシュなハーモニーで会場全体が感動に包まれた。

そして迎えた結果発表…「第一回ハイレベル曲分業カラオケ選手権」初代チャンプに輝き、100万円を手にするのは暫定一位・96.660点のQ-宇宙男児か？それともTeensか？

Teensの結果は…96.745点！ わずか0.085点差で「Teens」が初代チャンプに輝いた。

大会終了後、M!LKとともに各チームが健闘を讃えあい、第一回分業カラオケ選手権は幕を閉じた。感動・熱狂の大会の様子は、「日テレ無料」「TVer」で配信されるので、見逃した人はそちらでチェックしよう。

■番組情報

日本テレビ『全力チャンプ』

04/25（土）13:30～14:30

※放送後から1週間、TVerにて無料配信・Huluにて有料配信

番組公式応援団：M!LK（佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）

見届け人：伊集院光、横田真悠、レインボー ※五十音順

解説：しらスタ、矢吹豪 ※五十音順

進行：辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）

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