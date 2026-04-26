◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・佐々木朗希投手が今季5度目の先発登板で、6回途中4失点で今季初勝利を挙げました。

前回20日ロッキーズ戦から中5日での先発マウンドは初回、ダブルプレーもあり無失点で立ち上がります。

しかし2回、カブス・鈴木誠也選手に98.5マイル(約158.5km)の高めのストレートを左中間へはじき返され、ソロHRを浴びて先制点を献上しました。

3回には暴投でピンチを招き、タイムリーで追加点を許します。チームが同点に追いついた直後の4回には、真ん中近辺のスライダーを捉えられてソロHRで3失点目。

5回には外角高め、97.5マイル(約156.9キロ)の直球を逆方向へ運ばれ、この試合3本目のソロHRを被弾しました。

その後6回のマウンドにも上がるも先頭を四球で出し、続く鈴木選手にヒットを打たれたところで降板。この試合は5回0/3を99球、7被安打(うち3被本塁打)、5奪三振、2与四死球、4失点でした。

メジャー2年目で自己ワーストの1試合3本塁打を浴びましたが、この日は打線の強力な援護を受けた佐々木投手。降板後にもダメ押し点を加えたドジャースが勝利し、佐々木投手に今季初勝利(2敗)がもたらされました。

佐々木投手の前回の白星は、2025年5月4日のブレーブス戦での先発登板までさかのぼり、この日が357日ぶりの勝利。この勝ち星でMLB2勝目となっています。