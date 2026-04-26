ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック TEAM JAPAN 応援感謝パレード

ミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックで活躍したTEAM JAPANの「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートペアで金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組も参加し、コース上で高々と上がったリフトも披露するなど、大いに盛り上げたが、パレード前のバス車内も話題になっている。

五輪閉幕から約2か月、パラリンピック閉幕から約1か月が経つ中、約5万人のファンが来場したパレード。りくりゅうの2人はリフトも披露し、三浦は「身長が小さいので奥のほうまで見ることができなかった。みなさんの目に映るかなという思いでリフトをしてもらった」と明かした。

一方、パレード前のバス車内も話題に。笑顔の坂本花織やピースする中井亜美、りくりゅうの2人は自然と隣り合っていた。パレード本番前に談笑する様子が、日本オリンピック委員会（JOC）の公式Xで公開されると、「いつも隣通しなのがほっこり」「りくりゅう 仲良し」などの声が上がった。また、画像では鍵山優真が見切れていることもあり、「鍵山選手を探せ」「隠れゆまちさんすぎ」といったコメントも書き込まれた。

りくりゅうの2人は17日にSNSで現役引退を表明。木原は「詳しくはまだお話しできない部分も多い」としつつ、「現役期間中は日本の観客の前で演技する機会が限られていた。プロとして活動させていただきたいと考えている」と今後の展望を明かした。



（THE ANSWER編集部）