10日、地球に帰還したのは有人での月周回計画『アルテミス2』で、4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船だ。

【映像】『アルテミス2』帰還の瞬間（実際の様子）

およそ10日間をかけて月を周回して地球に戻ってきた宇宙船『オリオン』は、6日には月の裏側を飛行し、人類史上、地球から最も遠い地点の記録を56年ぶりに更新した。2028年には月面着陸を目指している。

ただ、この月面着陸は、すでに1969年の『アポロ11号』に始まり、合わせて6回、12人の宇宙飛行士が月に降り立っている。あれから半世紀、なぜ再び月を目指すのか。

一方で、このアルテミス計画では月面に到着するまでにおよそ15兆円以上かかる見込みで、莫大な金額がかかるともいわれている。Xでは「宇宙に関する予算をもっと増やすべき」という声がある一方で、「宇宙へ行っても利益にはならない」などの意見も上がっている。

『ABEMA Prime』では、アルテミス計画の可能性と、今、改めて月を目指す必要性について、宇宙の謎を研究するカリフォルニア大学バークレー校の野村泰紀教授に話を聞いた。

■「やるメリットより、やらないデメリットを考えるべきだ」

今回のプロジェクトについて、物理学者の野村氏は「すごいと思う。50年ぶりぐらいにやっておかないと、技術やノウハウが失われてしまう。当時はファミコンぐらいのコンピューターで行ったとよく言われるが、今は全然違うレベルになっている」。

また、「当時は『月に行くこと』がゴールだったが、今は『月で何をやるか』というフェーズに入っており、今回はその一歩だ。そこにお金が出ているのはロマンという意味でも大きい」と語った。

多額の予算を投じていることに批判の声もあるが、「やるメリットより、やらないデメリットを考えるべきだ。日本が一切お金を出さないという縮小志向になると、長期的には世界の先進的なプロジェクトに噛んでいないデメリットが非常に大きい」との考えを示した。

■人類の好奇心と生存競争

なぜ人類は過酷な月を目指すのか。「地球ほどいい環境の場所はないが、温暖化や核戦争、あるいは小惑星の衝突などで人類が暮らせなくなる最悪のシナリオもある。ただ、それ以上に、経済的に得だからではなく、行きたくなって行ってしまうのが人間だ。好奇心で人間は生存競争に勝ってきた」と考察した。

宇宙人の存在についても「いると思うが、すでに地球に来ているとかはない。月にも水分子はあるから、氷はあるかもしれないが、月で生きている可能性は低い。ただ火星や土星の衛星なら、微生物レベルなら可能性があるかもしれない」と持論を展開。

また、月旅行については「一家に一台のパソコンが普及したように、技術革新は予測不能だ。案外短い可能性もある。今は南極ですら家族旅行には行けないが、宇宙ギリギリのところまでなら10年20年で数十万円で行ける日が来るかもしれない」と期待を込めた。

（『ABEMA Prime』より）