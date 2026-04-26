現役高校生の半数以上「生まれ変わっても自分になりたい」環境充実のほか「俺が最強」「可愛いから」高い自己評価も

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、令和の現役高校生に「あなたは生まれ変わっても自分になりたいですか？」というアンケートの調査を実施。「（自分に）なりたい」と「（自分に）なりたくない」の２択で回答をしてもらったところ、「（自分に）なりたい」と答えた高校生は５３．５％、「（自分に）なりたくない」と答えた高校生は４６．５％という拮抗した結果となった。

【高校生の半数以上「生まれ変わっても自分になりたい」結果に】

「なりたい」と回答した生徒の理由を見ていくと、「自分が１番楽しい」「自分のいい所を沢山しってるから」「素敵な家族と友達がいるから」「なんだかんだでいい友達に出会えて楽しくて運のいい人生を送れているから」といった、“今の自分が好き”という意見が多くみられ、環境が充実していることがうかがえた。

その他の回答として印象的だったのは、「顔がいいから」「可愛いから」「天才だから」「俺が最強だから」といった、思わずニヤッとしてしまうような高校生らしい声も。こうしたポジティブすぎる自己評価も、今どきの若者の一つの個性といえそうだ。また「記憶アリで生まれ変わるなら、有利に人生を進めたい」「もう一度同じ人生を歩み今回選ばなかった道を選びたい」「自分のままで違う道を歩んでみたい」など、「あの時こうしていたらどうなっていたんだろう」というもう一つの可能性に思いを巡らせる声も見られた。

一方、「なりたくない」と答えた４６．５％の高校生の回答を見ていくと、「別の人生も経験してみたいから」「別の世界線も気になるから」「違う人生を楽しみたいから」「生まれ変われるんだったら違う生活をしたい」といった声が多く挙げられ、具体的に何になりたいかや、自分が嫌という観点ではなく、「もうひとつの人生」に興味を示している若者が多くいることがわかった。

他には、「もっとかわいくなりたいから」「もっと美人に生まれ変わりたい」「もっと可愛く、顔がちっちゃい人になりたいから」「もっとイケメンがいい」といった、自分の容姿に対する不満や理想とのギャップを訴える声が多く寄せられた。外見に対する意識が高い世代だからこそ「もう少しこうだったら」という願望が“別の人生”を選びたい理由につながっているのかもしれない。

また、女子高生からは、「来世は橋本環奈になりたい」という回答が複数あったのも印象的。“１０００年に一人の逸材”と呼ばれ、圧倒的なビジュアルと親しみやすさを兼ね備えた存在。彼女を“理想像”として挙げるのも納得の結果といえそうだ。

他では、「違う性別で生まれてみたい」「可愛い女の子かイケメンな男の子になりたい」といった性別に関する声や、「違う立場から世界を見てみたい」「別の価値観で生きてみたい」といった、視点の変化に興味を持っている様子もうかがえる。また、ファンタジーな意見として、「動物になってみたい」「動物になりたい」「異世界転生したいからです」といった、人間以外に憧れを持っている若者も少数ながら見受けられた。どうせ生まれ変わるなら人間以外の存在として、非日常的な世界や幻想的な体験をしてみたいといった憧れが、そのまま回答に表れているのかもしれない。