高島彩、中1長女のための週6弁当公開「ネタ切れと言いつつクオリティが高すぎる」「品数も彩りも完璧」と絶賛の声

高島彩、中1長女のための週6弁当公開「ネタ切れと言いつつクオリティが高すぎる」「品数も彩りも完璧」と絶賛の声