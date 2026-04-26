高島彩、中1長女のための週6弁当公開「ネタ切れと言いつつクオリティが高すぎる」「品数も彩りも完璧」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/26】フリーアナウンサーの高島彩が4月25日、自身のInstagramを更新。長女のために手作りした弁当の数々を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳元フジアナ「娘さんが羨ましい」肉料理・野菜・ゆで卵など詰まった中1長女の弁当9種
高島は「長女が中学生になり 週6お弁当生活スタート」と報告。「苦行かと思われたお弁当作りも 今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが 2週間たって既にネタ切れ」と明かし、「これが6年続くのかぁー」と率直な心境をつづった。
あわせて公開された写真には、焼肉、ピーマンの肉詰め、鶏の照り焼き、鶏つくね、ミルフィーユトンカツ、蓮根のはさみ焼き、鶏とたまねぎのオイスター炒め、八宝菜とアスパラ肉巻きなど、様々なメインおかずを詰めた9種類の弁当が並んでいる。いずれも2つに分けて詰められており、卵や野菜もバランスよく取り入れた彩り豊かな仕上がりとなっている。「このあたりを組み替えてやっていきますかね」と、今後の工夫についてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「全然テキトーじゃない」「品数も彩りも完璧」「ネタ切れと言いつつクオリティが高すぎる」「美味しそう」「娘さんが羨ましい」「週6は大変」「お弁当作りの参考になります」といった反響が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳元フジアナ「娘さんが羨ましい」肉料理・野菜・ゆで卵など詰まった中1長女の弁当9種
◆高島彩、週6の中学生弁当公開
高島は「長女が中学生になり 週6お弁当生活スタート」と報告。「苦行かと思われたお弁当作りも 今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが 2週間たって既にネタ切れ」と明かし、「これが6年続くのかぁー」と率直な心境をつづった。
◆高島彩の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「全然テキトーじゃない」「品数も彩りも完璧」「ネタ切れと言いつつクオリティが高すぎる」「美味しそう」「娘さんが羨ましい」「週6は大変」「お弁当作りの参考になります」といった反響が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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