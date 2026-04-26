「離婚がきっかけで実家に出戻り」42歳男性、年収350万円。実家に月5万円ほど入れ「備えていきたい」本音
自身の離婚をきっかけに実家へ戻り、独身の立場から両親のサポートや実家の維持を担いながら生活の基盤を整えるケースも存在します。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、長崎県長崎市在住・42歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：長崎県長崎市
家族構成：両親と1人（自分）の合計3人
世帯年収：父300万円、自分350万円
実家の間取り：4K
交際費：3万円程度
毎月のお小遣い：2万円程度
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：250万円
実家を出るかどうかについては「ない」と話しました。
さらに「自分以外の兄妹はいずれも結婚しており、当然実家を出ている状態であり、現状独身の自分が両親および実家のケアをしつつ生活しているという理由もあります」と話してくれました。
お金に関する悩みでは「現状の不満はこれといってないのですが、いざ何かあった際に『どんなことにもある程度は対応できる』というほどの余裕はないので、徐々にでも備えていきたいとは思っています」と続け、金銭面での課題を吐露。
実家を支えつつ着実に貯蓄する姿からは、家族への責任感が伺えます。将来の不測の事態に備え、自立と共助のバランスを探る堅実な選択といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、長崎県長崎市在住・42歳男性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：42歳男性
職業：会社員
在住：長崎県長崎市
家族構成：両親と1人（自分）の合計3人
世帯年収：父300万円、自分350万円
実家の間取り：4K
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万5000円
交際費：3万円程度
毎月のお小遣い：2万円程度
毎月の貯金額：5万円
貯金総額：250万円
実家を出るかどうかについては「ない」と話しました。
「離婚がきっかけで実家に出戻り」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「自分の離婚がきっかけで実家に出戻り、そのまま住み続けています」と回答。
さらに「自分以外の兄妹はいずれも結婚しており、当然実家を出ている状態であり、現状独身の自分が両親および実家のケアをしつつ生活しているという理由もあります」と話してくれました。
「徐々にでも備えていきたい」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「プライベートな空間（自室）はあるものの、完全に自分のペースや都合だけを考えればいいというわけではないところ。当然のこととはいえ、やはりちょっとした気遣いはどうしてもついて回ることとして工夫の必要があります」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「現状の不満はこれといってないのですが、いざ何かあった際に『どんなことにもある程度は対応できる』というほどの余裕はないので、徐々にでも備えていきたいとは思っています」と続け、金銭面での課題を吐露。
実家を支えつつ着実に貯蓄する姿からは、家族への責任感が伺えます。将来の不測の事態に備え、自立と共助のバランスを探る堅実な選択といえそうです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)