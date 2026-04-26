元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。現在、ハマっている韓国ドラマを明かした。

「韓国の今さら、キム秘書にハマってるの」と切り出し、韓国ドラマ「キム秘書はいったい、なぜ?」（18年）の名を挙げた。

「で、今、男の人いるじゃん。パクなんとかさん」と主演俳優のパク・ソジュンに触れた上で「あの人、めちゃ格好いい。11頭身みたいな、日本語がしゃべられる男の人とかとしゃべりたい。『みなみさん、とてもかわいいですね』って」と崩した日本語でおどけた。

2週連続のゲスト、ラジオパーソナリティーのジェーン・スーから新大久保のお店を紹介された。田中は「それでさ、『私はみな実さんの作品見ましたよ』とか『ここはすごくよかったです』とか。『どこがよかた？ もっと教えて？』って」と妄想し、自ら笑らった。

「キム秘書はいったい、なぜ?」はユミョングループ副会長役のパク・ソジュン、秘書役のパク・ミニョンがダブル主演。パク・ソジュンの身長は185センチ。

番組公式Xには田中とジェーン・スーのツーショット写真が公開されている。