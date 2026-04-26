◆ブンデスリーガ 第３１節 マインツ３―４バイエルン（２５日、メーヴァ・アレーナ）

マインツ所属の日本代表ＭＦ佐野海舟はフル出場し、全３得点に絡む活躍で攻守にけん引も、チームは３点リードで折り返した後半に王者相手に４失点を喫し、敗れた。佐野は前半１５分、ＣＫの流れで右サイドからクロスを送り、先制点をアシスト。同２９分には中央から前線に絶妙なスルーパスを通し、２点目を演出し、同アディショナルタイムにも佐野の展開から３点目が生まれた。

だが、チームは王者バイエルンに後半８分に１点を返されると、同２８分、同３５分、同３８分と後半だけで計４失点し、逆転負け。バイエルンの日本代表ＤＦ伊藤洋輝はフル出場した。マインツＭＦ川崎颯太はベンチ入りも出場はなかった。

◆試合後の佐野海舟の主な一問一答は以下の通り。

―前半と後半で様子が変わった。

「前半良くても、後半ああいう風になってしまったら全く意味がない。前半終わってハーフタイムのロッカールームの感じとかもちょっと緩かったし。後半の入りで、もう一回やろうという風になっていましたけど、そういう風なプレーができなかった」

―個人のスキルでやられてしまった場面もあった。

「まあそうですね。個人の部分で、どう考えても向こうのほうがスキルが高いので。自分たちが一人一人をカバーしなければならないと防げないと思います。自分たちも、課題もたくさんあると思っています」

―シーズンはあと３週間ある。

「連戦がなくなって（体を）休められたので、だいぶコンディションが戻ってきている。残り少ない試合数ですけど、チームの勝利につながるようなプレーを増やしていきたいながら、自分の課題にどんどん取り組んで練習からやって成長していけたらいい」

―課題とは。

「攻撃のところなので。得点に絡むことだったり、守備から攻撃の一個目のプレーの質を上げることだったり。そこはもっともっとチャレンジしていかないと」

―前半で得点に絡んで。

「そうですね。ああいうプレーを増やしていきたい。今日はたまたま良い風に得点につながった。それをもっともっと増やして、チームの大事な局面を作れる選手になれるように」