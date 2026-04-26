堀未央奈「盛れすぎてほんま誰？」韓国メイクで雰囲気ガラリ「爆盛れですね」「ビジュアル最強」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】元乃木坂46の堀未央奈が4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国メイクの姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】29歳元乃木坂人気メン「雰囲気変わって可愛い」“爆盛れ”の韓国メイクショット
堀は「韓国でメイクしてもらったら盛れすぎてほんま誰？」とつづり、写真を複数枚投稿。春らしいコーラルカラーのメイクにウェーブに巻いたヘアセットと大人な雰囲気の姿を披露した。韓国のプロフェッショナルの監修の元、フォトスタジオで撮影した写真に堀本人も絶賛している。
この投稿に「春っぽいコーラルメイクで素敵」「元が良いからなんでも似合う」「爆盛れですね」「ビジュアル最強」「雰囲気変わって可愛い」なと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂人気メン「雰囲気変わって可愛い」“爆盛れ”の韓国メイクショット
◆堀未央奈、韓国メイクで雰囲気ガラリ
堀は「韓国でメイクしてもらったら盛れすぎてほんま誰？」とつづり、写真を複数枚投稿。春らしいコーラルカラーのメイクにウェーブに巻いたヘアセットと大人な雰囲気の姿を披露した。韓国のプロフェッショナルの監修の元、フォトスタジオで撮影した写真に堀本人も絶賛している。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿に「春っぽいコーラルメイクで素敵」「元が良いからなんでも似合う」「爆盛れですね」「ビジュアル最強」「雰囲気変わって可愛い」なと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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