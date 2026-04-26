ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > ホワイトハウス記者夕食会での発砲、容疑者はカリフォルニア州の31歳 ホワイトハウス記者夕食会での発砲、容疑者はカリフォルニア州の31歳 ホワイトハウス記者夕食会での発砲、容疑者はカリフォルニア州の31歳 2026年4月26日 13時27分 CNN.co.jp リンクをコピーする みんなの感想は？ ホワイトハウス記者夕食会で起きた事件の容疑者の写真。トランプ大統領のSNSトゥルース・ソーシャルのアカウントに投降された＝25日/Donald Trump/Truth Social（CNN）米ホワイトハウス記者協会の夕食会で発生した発砲事件で、身柄を拘束された武装した男はカリフォルニア州在住のコール・トマス・アレン容疑者（31）と特定された。事情に詳しい情報筋3人がCNNに明らかにした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 米紙記者、「日本人の優勝は不愉快」のツイートで解雇に エベレストで見つかった人間の足、山岳界最大の謎解く手掛かりか 中国人選手、演技後に「不適切な」おもちゃ所持 国際スケート連盟が調査 関連情報（BiZ PAGE＋） JFBA, バケーション, ブラジル, リオデジャネイロ, リゾート, 国際組織