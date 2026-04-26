「ラプソディ・ラプソディ」で、利重さん演じる大介叔父さん（左）と高橋一生さん演じる主人公の幹夫（Ｃ）２０２６ 利重 剛

横浜市内を舞台に撮影した映画「ラプソディ・ラプソディ」が５月１日に公開される。横浜出身の映画監督で俳優の利重剛さん（６３）＝同市神奈川区＝がメガホンを取り、プロデューサーは映画監督の中村高寛（たかゆき）さん（５１）＝中区＝が務めた。利重さんは「不思議な出会いを多種多様な人々が行き交う横浜で撮りたかった。映画を見た後で横浜の街を歩きたくなる気持ちになってもらえたらうれしい」と話している。

物語は、人付き合いを避けてきた高橋一生さん演じる主人公・幹夫が、呉城久美さんが演じる謎の女性・繁子に知らない間に籍を入れられていたことをきっかけに、不器用な大人が出会い、衝突しながら成長する姿を描く。

「労働者の街であり、観光の街であり、船員が行き交う多種多様の街」とロケ地に選んだ地元・横浜を紹介する利重さん。「誰と誰が出会うのかが分からないことが、人生の面白さだと思う。横浜は、そうした出会いが多く起こる街」。本作は恋物語に見えつつも、心の奥に隠した葛藤や過去の秘密など、物語が重層的に展開する。

１９９５年公開で日本映画監督協会新人賞を受賞した「ＢｅＲＬｉＮ（ベルリン）」をはじめ、「さよならドビュッシー」（２０１３年）などを手掛けた利重さんにとって、横浜を舞台にした長編作品は初めて。

前作以降、家庭の事情などで「もう長編は撮れないんじゃないかと思っていた」という。しかし横浜を舞台に撮影した連作ショートフィルム「Ｌｉｆｅ ｗｏｒｋｓ」を１４年から共に制作した中村さんが本作の脚本に引かれ、「今の思いを長編にしてみたら」と利重さんに声をかけた。

映画「ヨコハマメリー」（０６年）、「禅と骨」（１７年）の監督としても知られる中村さんは脚本を読んだ時に受けた感動を「街の片隅で生きる人の感情のぶつかり合いが魅力」と振り返る。