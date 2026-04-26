■＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞

05月27日(水) 鹿児島 SR HALL

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory / SHANK

（問）BEA 092-712-4221

05月28日(木) 熊本 Django

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory / SHANK

（問）BEA 092-712-4221

06月16日(火) 長野 CLUB JUNK BOX

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory / ANORAK!

（問）FOB新潟 025-229-5000

06月17日(水) 新潟 GOLDEN PIGS RED

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory / ANORAK!

（問）FOB新潟 025-229-5000

06月23日(火) 高知 X-pt.

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory / ANORAK!

（問）DUKE高知 088-822-4488

06月24日(水) 高松 DIME

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory / ANORAK!

（問）DUKE高松 087-822-2520

06月29日(月) 岡山 YEBISU YA PRO

open18:15 / start19:00

出演：Age Factory / ANORAK!

（問）YUMEBANCHI岡山 086-231-3531

06月30日(火) 出雲 APOLLO

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory / ANORAK!

（問）YUMEBANCHI岡山 086-231-3531

07月08日(水) 浜松 窓枠

open18:15 / start19:00

出演：Age Factory / ANORAK!

（問）JAIL HOUSE 052-936-6041

07月09日(木) 岐阜 ants

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory / ANORAK!

（問）JAIL HOUSE 052-936-6041

07月13日(月) 京都 MUSE

open19:00 / start19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

07月28日(火) 郡山 hipshot JAPAN

open18:15 / start19:00

出演：Age Factory / ANORAK!

（問）G.I.P：https://www.gip-web.co.jp/t/info

07月30日(木) 金沢 EIGHT HALL

open18:30 / start19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

（問）FOB金沢 076-232-2424

09月06日(日) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory and more

（問）G.I.P：https://www.gip-web.co.jp/t/info

09月07日(月) 秋田 Club SWINDLE

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory and more

（問）G.I.P：https://www.gip-web.co.jp/t/info

09月10日(木) 福岡 UNITEDLAB

open18:30 / start19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

（問）BEA 092-712-4221

09月16日(水) 名古屋 DIAMOND HALL

open18:30 / start19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

（問）JAIL HOUSE 052-936-6041

09月17日(木) なんばHatch

open18:30 / start19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

09月26日(土) 帯広MEGA STONE

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory and more

（問）Mount Alive 050-3504-8700

09月27日(日) 北見 ONION HOLL

open18:30 / start19:00

出演：Age Factory and more

（問）Mount Alive 050-3504-8700

09月30日(水) 札幌 PENNY LANE 24

open18:30 / start19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

（問）Mount Alive 050-3504-8700

10月02日(金) 仙台 Rensa

open18:30 / start19:30

出演：Age Factory ONE-MAN

（問）G.I.P：https://www.gip-web.co.jp/t/info

▼チケット

前売り：4,500円(税込)

※DRINK代別、全自由、オールスタンディング

【FC2次先行(抽選)】※対象：ワンマン7公演のみ

受付期間：4月24日(金)18:00〜5月6日(水)23:59

受付URL：https://agefactory.bitfan.id/

※同伴者もファンクラブへの入会が必要となります。

【最速オフィシャル先行(抽選)】※対バン公演全て

受付期間：4月24日(金)18:00〜5月6日(水)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/agefactory-jomyakuerror/