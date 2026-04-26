Age Factory、＜静脈/ERROR＞リリースツアーの前半11公演対バンにSHANKとANORAK!
Age Factoryが、デジタルシングル「静脈/ERROR」リリースに伴うツアー＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞を開催する。同ツアーの対バンが発表となった。
5月27日の鹿児島SR HALLから7月28日の郡山hipshot JAPANまで、前半11公演の対バンとしてSHANKとANORAK!の出演が明らかになった。9月公演以降の対バンは後日発表される予定だ。
＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞は、ワンマン7公演を含む全国22箇所を巡るもの。チケットの先行受付は5月6日23:59まで。なお、Age Factoryは11月8日に自身初の日本武道館ワンマン公演を控えている。こちらのオフィシャル3次先行も5月6日23:59まで。
■＜Age Factory presents “静脈/ERROR” Release Tour 2026＞
05月27日(水) 鹿児島 SR HALL
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory / SHANK
（問）BEA 092-712-4221
05月28日(木) 熊本 Django
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory / SHANK
（問）BEA 092-712-4221
06月16日(火) 長野 CLUB JUNK BOX
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory / ANORAK!
（問）FOB新潟 025-229-5000
06月17日(水) 新潟 GOLDEN PIGS RED
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory / ANORAK!
（問）FOB新潟 025-229-5000
06月23日(火) 高知 X-pt.
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory / ANORAK!
（問）DUKE高知 088-822-4488
06月24日(水) 高松 DIME
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory / ANORAK!
（問）DUKE高松 087-822-2520
06月29日(月) 岡山 YEBISU YA PRO
open18:15 / start19:00
出演：Age Factory / ANORAK!
（問）YUMEBANCHI岡山 086-231-3531
06月30日(火) 出雲 APOLLO
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory / ANORAK!
（問）YUMEBANCHI岡山 086-231-3531
07月08日(水) 浜松 窓枠
open18:15 / start19:00
出演：Age Factory / ANORAK!
（問）JAIL HOUSE 052-936-6041
07月09日(木) 岐阜 ants
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory / ANORAK!
（問）JAIL HOUSE 052-936-6041
07月13日(月) 京都 MUSE
open19:00 / start19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
07月28日(火) 郡山 hipshot JAPAN
open18:15 / start19:00
出演：Age Factory / ANORAK!
（問）G.I.P：https://www.gip-web.co.jp/t/info
07月30日(木) 金沢 EIGHT HALL
open18:30 / start19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
（問）FOB金沢 076-232-2424
09月06日(日) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory and more
（問）G.I.P：https://www.gip-web.co.jp/t/info
09月07日(月) 秋田 Club SWINDLE
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory and more
（問）G.I.P：https://www.gip-web.co.jp/t/info
09月10日(木) 福岡 UNITEDLAB
open18:30 / start19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
（問）BEA 092-712-4221
09月16日(水) 名古屋 DIAMOND HALL
open18:30 / start19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
（問）JAIL HOUSE 052-936-6041
09月17日(木) なんばHatch
open18:30 / start19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
09月26日(土) 帯広MEGA STONE
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory and more
（問）Mount Alive 050-3504-8700
09月27日(日) 北見 ONION HOLL
open18:30 / start19:00
出演：Age Factory and more
（問）Mount Alive 050-3504-8700
09月30日(水) 札幌 PENNY LANE 24
open18:30 / start19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
（問）Mount Alive 050-3504-8700
10月02日(金) 仙台 Rensa
open18:30 / start19:30
出演：Age Factory ONE-MAN
（問）G.I.P：https://www.gip-web.co.jp/t/info
▼チケット
前売り：4,500円(税込)
※DRINK代別、全自由、オールスタンディング
【FC2次先行(抽選)】※対象：ワンマン7公演のみ
受付期間：4月24日(金)18:00〜5月6日(水)23:59
受付URL：https://agefactory.bitfan.id/
※同伴者もファンクラブへの入会が必要となります。
【最速オフィシャル先行(抽選)】※対バン公演全て
受付期間：4月24日(金)18:00〜5月6日(水)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/agefactory-jomyakuerror/
■日本武道館公演＜Age Factory presents “twilight 2026”＞
11月08日(日) 日本武道館
open17:30 / start18:30
▼チケット
前売り：7,500円(税込)
【オフィシャル3次先行(抽選)】
受付期間：5月6日(日)23:59まで
受付URL：https://w.pia.jp/t/agefactory-twilight/
【海外向けチケット先行(抽選)】
受付期間：5月6日(日)23:59まで
受付URL：https://pia.jp/v/agefactory-twilight26en/
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
■デジタルシングル「静脈/ERROR」
2026年4月15日(水)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/y9fFxRbM
01 静脈
02 ERROR
※映画『THE MAN IN THE MIDDLE / 真ん中の男』主題歌・挿入歌
https://x.com/tmitm_movie
■『AGE FACTORY REMIXES 2026』
2026年4月15日(水)配信開始
配信リンク：https://linkco.re/Z8rHHyxS
01 向日葵 - 142clawz Remix
02 HIGHWAY BEACH - play in stereo Remix
03 3 - tsubi club Remix
04 OVER - lil soft tennis Remix
05 nothing anymore - vq + 23wa Remix
06 may feat.lil soft tennis - Yohji Igarashi Remix
07 AXL feat.JUBEE - imai Remix
08 Dance all night my friends - Big Animal Theory Remix
09 Party night in summer dream - tofubeats Remix
10 See you in my dream - VMO Remix
■『AGE FACTORY REMIXES 2026 - Original Version』
配信リンク：https://agefactory.lnk.to/remix2026O
