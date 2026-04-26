きょう（26日） 西日本の特に太平洋側は激しい雷雨となるおそれ

きょうは西から低気圧が近づき、西日本の特に太平洋側は激しい雷雨となるおそれがあります。道路の冠水や低地の浸水などにご注意ください。東日本や北日本は天気の崩れはなく、空気の乾燥が続きそうです。

【写真を見る】きょう（26日）西から低気圧近づき西日本特に太平洋側は激しい雷雨となるおそれが 道路の冠水・低地の浸水などに注意 東日本・北日本は天気の崩れなく空気の乾燥続く見込み

予想最高気温 全国的に平年より高い所が多い

予想最高気温です。全国的に平年より高い所が多く、東北や北陸などでも夏日となる所がありそうです。雨脚が強い九州や中国、四国地方は平年並みかやや低めで、空気が少しヒンヤリと感じられるでしょう。





週間予報 あす（27日）

朝は東京など関東で激しい雷雨となるおそれ

【きょうの各地の予想最高気温】札幌 ：21℃ 釧路：10℃青森 ：22℃ 盛岡：22℃仙台 ：20℃ 新潟：24℃長野 ：24℃ 金沢：25℃名古屋：23℃ 東京：21℃大阪 ：25℃ 岡山：22℃広島 ：20℃ 松江：25℃高知 ：20℃ 福岡：20℃鹿児島：23℃ 那覇：23℃

週間予報です。あす朝は東京など関東で激しい雷雨となるおそれがありますので、特に朝の通勤や通学の際は交通機関への影響にご注意ください。火曜日は北日本で雨が降りますが、雨量は少ないでしょう。水曜日以降も雲が広がりやすく、スッキリしない空模様が続きそうです。



この先の気温は天気によって変わりやすく、晴れる日は汗ばむ陽気ですが、雨が降る日は少しヒンヤリと感じられそうです。