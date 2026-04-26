◇ナ・リーグ カブス4−12ドジャース（2026年4月25日 ロサンゼルス）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。第1打席で相手先発・佐々木朗希投手（24）から4号先制アーチを放つなど、今季2度目の1試合3安打をマークした。試合後の主な一問一答は以下の通り。

──3安打という結果は。

「今日の打席は、まぁ結果的には良かったと思いますけど、負けてしまったんで。また次、明日から頑張りたいなと思います」

―─佐々木を研究して打席に入り、想定通りか違ったのか。

「いや、言わないです。対戦相手なので。ただ、いいピッチャーなのは変わりないですし、スプリットとかいい落ちしていたので、なかなか見極めるのも難しかったですけど、1発で仕留められたっていうのは、良かったんじゃないかなと思います」

─―左飛はしっかり捉えていれば本塁打にできたのか。

「ちょっと浮いてきたボール。しっかり手を出して、いけたんですけど、しっかり捉えることはできなかったんで。ああいう形になりましたけど、なかなか、チャンスが少ない投手ではあるので、甘い球をいかにどう一発で仕留められるかにより集中して、打席には立てたんじゃないかなと思います」

─―本塁打も安打も追い込まれた状況から打った。

「特に焦りはなかったですし、あの球なので、三振してもしゃあないじゃないですか。あのスプリットはなかなか見極めようと思ってもできるボールではないので、本当に甘い球が来てもらうのを願って、打席に立ってお祈りしてました」

─―佐々木のスプリットに球速差があったが、その違いは感じたか。

「僕、（スカウティングレポートを）あんまり見ないので。なんとなく、適当にチャートを見て、『ここら辺に集まってるな』みたいな感じで見てるんで。球速はめちゃ速い投手なので、そこら辺は頭には入ってますけど。空から真下に落下してくるようなフォークだったので、難しいかなと」

─―結果がいいという感覚はあるか。

「結果はまぁ結果なんで、あれですけど。その打席の中でのプランだったりっていうのは、しっかり打席に入る前に立てて、打席には入っているので。その中でしっかり1発で仕留められているっていうのが、今の成績には繋がっているのかなと思います。ただ、それが良いか悪いかっていうのはちょっと分からないです。昨日みたいな時もありますし、今日みたいに3本打てる時もあるんで。切り替えて、また明日、しっかりプランを立ててやっていきたいなと」

─―同じシカゴが本拠の村上宗隆が活躍している。刺激はあるか。

「かぶることがないんで、いまいち分からないですけど。でも彼本来の力を出してるんじゃないかなと思いますし、まだまだシーズンは長いんで、怪我なく、彼らしいプレーっていうのをこれからも見せてくれると思うので、僕も楽しみにしています。本当に、やっぱりこっちに来るとどうしても打撃迷ったりするんです。でも、本当に日本にいた時と同じようなスイングをずっとしてるんで、それは凄いなっていうふうに思ってます」