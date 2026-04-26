将棋の第84期名人戦七番勝負第2局は4月26日、青森県青森市の「ホテル青森」で2日目の対局が行われている。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、糸谷哲郎九段（37）が挑戦する大注目のシリーズ。白熱の攻防が続く中、両者が注文した2日目の「勝負メシ」にもファンの熱い視線が注がれた。

【映像】注目を集めた真っ赤！な黄身のたまご

藤井名人が昼食に選んだのは、「真っ赤卵味玉付き鰹出汁つけ麺」だ。味玉には、その名の通り青森県産の「真っ赤卵」を使用。スープは鰹をメインに、青森県産の焼き干しやホタテ貝柱などの魚介類を使用し、黒酢の酸味を加えたこだわりの出汁となっている。そこに、加水高めでツルッとのど越しの良い自家製麺を合わせた絶品だ。

インパクト抜群のネーミングと食欲をそそるビジュアルに、ABEMAの視聴者も「本当にマッカランだ」「味玉めっちゃ美味そう」「カツオ出汁か！いいねえ」「絶対美味しいだろ」「あー！羨ましい」「真っ赤だな」「黄身が濃い」と興味津々の様子だった。お供のドリンクには、「雲谷育ちの自然栽培ハーブティー」をチョイス。雲谷にある畑で農薬や肥料を使用せず育てた5種類のハーブをブレンドしており、新鮮な香りと自然な甘さが特徴の数量限定品で喉を潤した。

一方、挑戦者の糸谷九段は「大間鮪と青森サーモンの彩り御膳」を豪快にオーダー 。主役となる大間の本鮪や青森サーモンをはじめ、いくらなどを盛り込んだ、食材にこだわり抜いた珠玉の海鮮御膳だ。さらに、ネバリスを使用したとろろや、食後の青森りんごも楽しめる贅沢な内容となっている。

海の幸が鮮やかに光る豪華な御膳に、ファンからは「こっちが食べたい」「すげえな」「うわーーー」「絶対高い」「サシが綺麗」「ビジュがいい」と、その圧倒的な存在感に絶賛のコメントが殺到した。また、ドリンクには「カシスの飲むゼリー」を選んだ。青森県産のカシスの実から作った甘酸っぱい飲むタイプのゼリーで、プロテオグリカンも入っている美容も意識したスイーツ感覚の一杯だ。

青森の絶品グルメでしっかりとパワーチャージを果たした両者。盤上の激しいねじり合いは、いよいよ終盤戦へと突入していく。

（ABEMA／将棋チャンネルより）