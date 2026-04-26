チョコミント好き必見♡ねこねこ食パンの爽やか限定フレーバー登場

見た目の可愛さと美味しさで人気の「ねこねこ」シリーズから、初夏にぴったりの爽やかな新作が登場♡ オールハーツ・カンパニーが手がける『ねこねこ食パン チョコミント』は、チョコミント好きにはたまらない限定フレーバー。オンライン限定で楽しめる、特別感たっぷりのスイーツパンをご紹介します♪

爽やかミント×チョコの贅沢食パン

『ねこねこ食パン チョコミント』



ミントの爽やかな風味とチョコブラウニーのザクザク食感を楽しめる、初夏限定の特別な一品。

ブラックココア生地とミント生地が織りなすマーブル模様が見た目にも可愛く、食卓を華やかに彩ります。

そのままはもちろん、少し冷やすことでミントの清涼感がアップ♪さらにチョコミントアイスをトッピングすれば、“追いチョコミント”も楽しめる贅沢なアレンジが可能です。

発売日：2026年4月22日（水）

販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」限定

※なくなり次第終了となります。オンラインストア限定販売となります。

※単品販売はございません。

※アレンジ写真でトッピングしている食材は付属しておりません。

メゾンカカオ無添加チョコ♡子どもに贈るやさしい一粒が新登場

スコーン＆ブラウニーも見逃せない

『にゃんともおいしいスコーン はちわれチョコミント』



価格：260円（税込）

ミントとチョコの2色生地で“はちわれ猫”を表現したキュートな焼き菓子。ほろほろとした食感と爽やかな香りが広がり、ティータイムにぴったりです。

さらに、セット商品には『世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー』『世にもおいしい白いチョコミントブラウニー』も登場。チョコミントの魅力をさまざまな形で楽しめます。

発売日：2026年5月11日（月）

販売店舗：スーパーマーケット・ドラッグストアなど、公式オンラインストア「オールハーツモール」、2026年6月1日（月）より順次全国の「ねこねこ」併設店舗

※なくなり次第終了となります。

※一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なります。

限定セットで楽しむ贅沢時間

『チョコミン党専用 ねこねこ食パン＆ブラウニーセット【送料込み】』



価格：5,200円（税込）

販売期間：2026年4月22日（水）～6月30日（火）

発送方法：冷凍便

内容：ねこねこ食パン チョコミント1個、にゃんともおいしいスコーン はちわれチョコミント1個、黒いチョコミントブラウニー1個、白いチョコミントブラウニー1個、手提げ袋1枚

※なくなり次第終了となります。※オンラインストア限定販売となります。

『ねこねこ食パン（チョコミント＆三毛猫）セット【送料込み】』



価格：3,770円（税込）

販売期間：2026年5月1日（金）～6月30日（火）

発送方法：冷凍便

内容：ねこねこ食パン チョコミント1個、ねこねこ食パン 三毛猫1個、チョコペン（黒）2個、手提げ袋2枚、ねこねこハウス（小）1枚

※なくなり次第終了となります。

※オンラインストア限定販売となります。

どちらもギフトにもぴったりな豪華セット。可愛い見た目と爽やかな味わいで、贈り物にも喜ばれること間違いなしです。

初夏はチョコミントで癒し時間♡

チョコミント好きにはたまらない、見た目も味も楽しめる「ねこねこ」シリーズの新商品。爽やかなミントの風味とチョコの甘さが絶妙にマッチし、ひと口ごとに癒しの時間を届けてくれます。

数量限定＆オンライン限定の特別感も魅力のひとつ。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりなこの機会を、ぜひお見逃しなく♡