＜中間速報＞米澤蓮が単独首位キープ 青木瀬令奈は1つ落として後半へ
＜前澤杯 最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー3勝目を狙う米澤蓮がトータル22アンダー・単独首位に立っている。
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1打差2位に佐藤大平。2打差3位タイに今平周吾とソン・ヨンハン（韓国）、4打差5位には香妻陣一朗が続いている。主催者推薦で出場している女子選手・青木瀬令奈は前半で1つ落とし、トータル1アンダー・77位タイで後半に入っている。青木と同じく女子プレーヤーの清本美波と横山翔亜は、それぞれトータル7オーバー・92位、トータル12オーバー・96位につけている。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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