今井美樹、お気に入りの私服“よれよれの毛玉のセーター”まとったオフショット公開「完全冬物モードの写真はこれで打ち止めにします！」 愛着ある一着を紹介
歌手・俳優の今井美樹が21日、自身のインスタグラムを更新。お気に入りの私服だというブラウンの“よれよれの毛玉のセーター”をまとったオフショットを公開した。
【写真】「お気に入りのよれよれの毛玉のセーター」愛着ある一着をまとい笑顔の今井美樹
今井は「あっという間に4月も半ばを過ぎてしまい焦る」と日中は半袖で過ごせるほど暖かくなってきた気候に触れつつ、「冬物のクリーニングのタイミングをみていましたが、さすがにもういいよね。明日、出します」と報告。
「完全冬物モードの写真はこれで打ち止めにします！お気に入りのよれよれの毛玉のセーター。また冬にね！」と、愛着のある一着とのしばしの別れを明かした。
また、「春ど真ん中。花粉も落ち着いてきたところ。もうすぐ始まるリハーサルへ向けて選曲に悩み中。急がねば」と意気込みもつづった。
今井は、1986年にシングル「黄昏のモノローグ」で歌手デビュー。今年で40周年を迎え、約8年ぶりとなる通算21枚目のオリジナル・アルバム『smile』を2月にリリースしている。
【写真】「お気に入りのよれよれの毛玉のセーター」愛着ある一着をまとい笑顔の今井美樹
今井は「あっという間に4月も半ばを過ぎてしまい焦る」と日中は半袖で過ごせるほど暖かくなってきた気候に触れつつ、「冬物のクリーニングのタイミングをみていましたが、さすがにもういいよね。明日、出します」と報告。
また、「春ど真ん中。花粉も落ち着いてきたところ。もうすぐ始まるリハーサルへ向けて選曲に悩み中。急がねば」と意気込みもつづった。
今井は、1986年にシングル「黄昏のモノローグ」で歌手デビュー。今年で40周年を迎え、約8年ぶりとなる通算21枚目のオリジナル・アルバム『smile』を2月にリリースしている。