森香澄、“夏の定番ランジェリー”身につけたショットに反響「綺麗」「大ぶりの花柄レース×センターの3連リング型のチャームのデザイン」
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が26日までに更新されたピーチ・ジョンの公式Xに登場。ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任し、“夏の定番ブラ”を着けた写真を公開した。
【写真】「綺麗」ピーチ・ジョンのブランドを身に着けた森香澄
投稿では「着用しているのは、【クーリッシュブラ】接触冷感で着けた瞬間ひんやり、涼しい PEACH JOHNの夏の定番ブラ」と、森が着用したショットを公開した。
続けて「大ぶりの花柄レース×センターの3連リング型のチャームのデザインが、大人っぽく、爽やか ソフトワイヤーでラクなのに、ほど良く盛れて、丸くきれいなラインをメイク！」と紹介。この投稿には「綺麗」といったコメントが寄せられている。
【写真】「綺麗」ピーチ・ジョンのブランドを身に着けた森香澄
投稿では「着用しているのは、【クーリッシュブラ】接触冷感で着けた瞬間ひんやり、涼しい PEACH JOHNの夏の定番ブラ」と、森が着用したショットを公開した。
続けて「大ぶりの花柄レース×センターの3連リング型のチャームのデザインが、大人っぽく、爽やか ソフトワイヤーでラクなのに、ほど良く盛れて、丸くきれいなラインをメイク！」と紹介。この投稿には「綺麗」といったコメントが寄せられている。