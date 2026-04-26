『情熱大陸』メジャーリーガー今永昇太が登場 「今のままのスキルじゃ、頭打ちに」→全米屈指の施設へ
MLBのシカゴ・カブスに所属する投手・今永昇太が、きょう26日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。
【動画】『情熱大陸』メジャーリーガー今永昇太 メガネ姿も
同番組が昨シーズン終了直後に初めて行ったインタビュー。プライベートジェットの機中で、今永は「今のままのスキルじゃ、頭打ちになる。もっと上手くならないと相手を圧倒することはできない」と語った。
MLBの平均を上回る回転数を誇るストレートと、頭脳的なピッチングスタイルが持ち味。強豪シカゴ・カブスに移籍した年にいきなり15勝、2年目の昨シーズンも9勝と結果を残したが、試合中に肉離れを起こして一時離脱、被本塁打も少なくなかった。
今永はさらなる進化を求めて、オフを休むことなくフロリダへと飛ぶ。向かった先は、最新鋭の動作解析システムを備え、名だたるメジャー投手たちの活躍を支える全米屈指のトレーニング施設「クレッシー・スポーツ・パフォーマンス」。12台のカメラとセンサーが、フォームを精密に計測、分析する。そこで浮かび上がったのは、ミリ単位の微妙な体のズレ。けがをした左足を無意識にかばうことで、骨盤の回転などにわずかに狂いが生じ、思い描く理想的なピッチングではなくなっていた。
このままでは、来シーズン通用しない。課題を再認識した今永は、11月に帰国すると3ヶ月にわたる緻密なトレーニングで肉体を研ぎ澄ませていく。
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同番組が昨シーズン終了直後に初めて行ったインタビュー。プライベートジェットの機中で、今永は「今のままのスキルじゃ、頭打ちになる。もっと上手くならないと相手を圧倒することはできない」と語った。
MLBの平均を上回る回転数を誇るストレートと、頭脳的なピッチングスタイルが持ち味。強豪シカゴ・カブスに移籍した年にいきなり15勝、2年目の昨シーズンも9勝と結果を残したが、試合中に肉離れを起こして一時離脱、被本塁打も少なくなかった。
このままでは、来シーズン通用しない。課題を再認識した今永は、11月に帰国すると3ヶ月にわたる緻密なトレーニングで肉体を研ぎ澄ませていく。