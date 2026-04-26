キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」のMusic Videoがプレミア公開！

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キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のEDテーマ「れびてーしょん」のMusic Videoをプレミア公開した。

4月22日よりキタニタツヤスタッフアカウントから歌詞の一節と何かを切り取った画像のみが連日投稿されており、各所より話題を集めていたところでのMV公開の発表となった。

2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は毎週土曜24:30よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。

●配信情報

キタニタツヤ

「れびてーしょん」

配信中



配信リンクはこちら

https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LEVITATIONAW

●作品情報

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」



2026年4月4日(土)24:30より、TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ、WOWOWにて順次放送開始！

ABEMAにて4月4日（土）24:30より地上波同時・最速配信！

放送情報

TOKYO MX：毎週土曜24:30〜

BS11：毎週土曜24:30〜

群馬テレビ：毎週土曜24:30〜

とちぎテレビ：毎週土曜24:30〜

WOWOW：毎週火曜24:00〜（全話無料放送）

配信情報

ABEMAにてより毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信

ほか各配信プラットフォームにて順次配信

【スタッフ】

原作：WSS playground

監督：中島政興（Yostar Pictures）

原案・シナリオ・監修：nyalra

キャラクター原案：お久しぶり

メインキャラクターデザイン：西海賢嗣、武井紅璃、清水海都

美術監督：林 竜太

3DCGアーティスト：丸本 薫、酒井 夢、片野太輔

色彩設計：近藤直登

3DCG制作：CHOTOTU

特技デザイン：テイラーアニメーション

編集：柳 圭介,ACE

撮影監督：呉 健弘

音楽：DE DE MOUSE、原口沙輔

音響監督：郷 文裕貴

音響効果：上野 励

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

制作統括：稲垣亮祐

プロデュース：木村吉隆

アニメーション制作：Yostar Pictures

主題歌

OPテーマ：Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」（アニプレックス）

EDテーマ：キタニタツヤ「れびてーしょん」（Echoes）

【キャスト】

超絶最かわてんしちゃん：

パープル・ロリポップ：川口莉奈

獄薔薇美血華：椎名桜月

禰󠄀智禍さま：星希成奏

かちぇ：永瀬アンナ

あめちゃん：

＜イントロダクション＞

最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー『NEEDY GIRL OVERDOSE』。2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。

そして2026年4月。この混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子──「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」が、遂にテレビアニメデビュー。

アニメーション制作は『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。

世界を魅了した“インターネット・エンジェル”のアニメが、幕をあける。

＜キタニタツヤ Profile＞

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。

2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」のラジオパーソナリティを務めるほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

関連リンク

アニメ「NEEDY GIRL OVERDOSE」公式サイト

https://needygirl-anime.com

キタニタツヤ オフィシャルサイト

https://tatsuyakitani.com/