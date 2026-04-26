◆イタリア・セリエＡ▽第３４節 パルマ１ー０ピサ（２５日、エンリオ・タルディーニ）

【パルマ（イタリア）２５日＝倉石 千種】パルマ所属の日本代表ＧＫ鈴木彩艶は、２試合連続の無失点勝利を収め、ホームで残留を決定した。鈴木は、昨年１１月のミラン戦で左手を骨折してから復帰を果たし、日本代表の英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）でともに無失点で２連勝し、コンスタントにフル出場を続けている。

今週の試合前、２２日にパルマのサポーターの集いに出席した鈴木は、Ｗ杯や移籍について「今年のＷ杯に出場したいし、そこで良い結果を残せば大きなステップにつながるかもしれない。ただ、どうなるかは分からない。プレミアリーグは好きだが、ここでプレーするのも気に入っているし、とても満足している。パルマに集中している。残りの試合はすべて勝ちたい。その後でＷ杯について考える」とコメントした。

この日の試合は、後半３７分にＦＷエルフェージュが挙げたゴールが決勝点となった。残留を決めたクエスタ監督は会見で今季を振り返り「街のためにも、サポーターのためにも喜ばしい。パルマはセリエＡにいるにふさわしい。難しいシーズンだったが、このチームは、強い精神力を持っている。これからも続けて、成長しなければならない。まだ４試合残っているから、もっと成長できる」と感謝を述べ、次節５月３日アウェーのインテル戦も勝利を目指すことを誓った。