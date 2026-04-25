有史以来、人類を虜にしてきた肉。

噛み締めるたびに溢れる肉汁とほとばしるウマミは、悠久の歴史の中でこの世の生きとし生ける人間の全てを虜にしてきた。そんな肉の魅力を存分に味わえるお店は日本各地に多数存在している。

今回はさまざまな日本各地にある肉の美味しいお店の中から、愛知県安城市の新安城駅からすぐの場所にある絶品の焼肉が味わえるお店をご紹介したい。

お店の名前は「お肉家てらもと」だ。

・元高田川部屋のちゃんこ当番が開いた、アットホームな焼肉店

てらもとを語るうえで欠かせないのが、店主・寺本さんの経歴。元高田川部屋のちゃんこ当番を務めた店主が作る極上焼肉はもし安城市を訪れるのであれば必食、と言っても過言ではない。

また新安城の駅から非常に近いため、旅人にとっても非常にアクセスしやすいのも嬉しいポイントだ。



・一度も凍らせない「生タン」が素晴らしい味わい

こちらのお店には様々なメニューがあるのだが、絶対に味わっておきたいメニューはタンだ。



冷凍してスライスすることが多い牛タンだが、ここではお客様に提供するまで一度も凍らせない。しかも手切りで分厚い。その牛タンのジューシーさと歯ごたえは格別。

冷凍しないということは、鮮度の管理に妥協が許されないということでもある。仕入れ、保存、仕込み、そして提供、その全工程に店主のこだわりが宿っている。一口頬張れば、一般的なタンとは多く違う味わいと食感に驚いてしまうだろう。





・どのメニューも非常に美味

もちろんタンだけではない。

レバーに



ハラミ



和牛のヒレなど、素晴らしい焼き肉を味わうことができる。



もちろん、飲み物と一緒に味わえば、最高の焼肉タイムを堪能できる。



もし安城市を訪れることがあるのであれば、こちらの焼肉店で絶品メニューを味わってみてはいかがだろうか？

【店舗情報】お肉家てらもと

住所：愛知県安城市今池町1-13-5

営業時間：月・水・木・金・土・日 17:00 - 23:00

定休日：火曜日

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