レイカーズのベテランガード、マーカス・スマートがプレーオフで球団初の快記録

4月25日（現地時間24日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズは、敵地トヨタ・センターへ乗り込み、ヒューストン・ロケッツとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第3戦へ臨んだ。

ルカ・ドンチッチ（左ハムストリング負傷）とオースティン・リーブス（左腹斜筋負傷）をケガで欠くレイカーズに対し、ロケッツもケビン・デュラントが足首捻挫で欠場。

試合は前半を終えてレイカーズが11点（63－52）をリードも、後半にロケッツが巻き返し、第4クォーター残り40.6秒にアルペレン・シェングンのダンクが炸裂。レイカーズは残り約30秒で6点を追う劣勢に。

だがそこからマーカス・スマートがスティールを奪い、相手のファウルで獲得した3本のフリースローを成功。さらにレブロン・ジェームズが相手のターンオーバーを誘発し、残り13.6秒に3ポイントシュートを放り込み、101－101の同点に追いついた。

すると延長ではスマートが8得点、八村塁が3得点を残し、レイカーズが最終スコア112－108で勝利。シリーズ戦績を3勝0敗とし、カンファレンス・セミファイナル進出へ王手をかけた。

レイカーズではレブロンが29得点13リバウンド6アシスト3スティール、八村が22得点4リバウンド2アシスト、スマートが21得点4リバウンド10アシスト5スティール2ブロック、ルーク・ケナードが14得点6リバウンド6アシスト、ジャクソン・ヘイズが12得点4リバウンド2ブロックをマーク。

なかでもスマートは、スティールの統計がスタートした1973－74シーズン以降、レイカーズの選手としてプレーオフの試合で20得点10アシスト5スティールをクリアしたアービン“マジック”ジョンソン（3回）に次ぐ2人目の選手に。

しかも、32歳のベテランガードは22日の第2戦でも25得点7アシスト5スティールを奪取。プレーオフで2試合続けて20得点5スティール超えを記録したフランチャイズ史上初の選手となった。

27日のシリーズ第4戦で、レイカーズは4戦無敗のスウィープでファーストラウンド突破を目指す。



Marcus became the FIRST player in franchise history to have back-to-back playoff games with at least 20 points & five steals. pic.twitter.com/vpa9Btg0OH

- Los Angeles Lakers (@Lakers) April 25, 2026

【動画】攻防両面で大暴れしたスマートのハイライト





