フェイエノールト指揮官、上田綺世の2点目を絶賛「本当に美しいゴールだった」
フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が、日本代表FW上田綺世を絶賛した。25日、フェイエノールト専門サイト『FR12.NL』が伝えている。
上田は25日に行われたエールディヴィジ第31節のフローニンゲン戦に先発出場すると、1−0で迎えた22分にPKを決めて2試合連続ゴールを記録すると、67分には見事なファーストタッチで前を向いてから、右足でコントロールシュートをゴール右下隅へと流し込んで2点目を挙げ、3−1で4試合ぶりの白星を飾ったチームに大きく貢献した。
試合後、今季リーグ戦での得点数を「25」に伸ばした上田の2点目の得点について聞かれたファン・ペルシ監督は『ESPN』で「本当に美しいゴールだったと思う」と賛辞を送っている。
「彼は相手をうまくかわし、ファーコーナーにスペースがあることをすでに見抜いていた。素晴らしいファーストタッチで、ボールを絶妙な軌道に乗せた。彼はGKが自分の動きについてきていることを知っていたので、ファーコーナーにシュートを決めたんだ」
上田は25日に行われたエールディヴィジ第31節のフローニンゲン戦に先発出場すると、1−0で迎えた22分にPKを決めて2試合連続ゴールを記録すると、67分には見事なファーストタッチで前を向いてから、右足でコントロールシュートをゴール右下隅へと流し込んで2点目を挙げ、3−1で4試合ぶりの白星を飾ったチームに大きく貢献した。
「彼は相手をうまくかわし、ファーコーナーにスペースがあることをすでに見抜いていた。素晴らしいファーストタッチで、ボールを絶妙な軌道に乗せた。彼はGKが自分の動きについてきていることを知っていたので、ファーコーナーにシュートを決めたんだ」