「異次元すぎて笑う」「動き出しだけでご飯３杯いける」日本代表エースが華麗なターンからゴラッソ炸裂！鮮烈２発で25ゴール到達にSNS熱狂！「日本歴代最強FWじゃん」「エールで得点王になる時代が来るとは」
上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトは現地４月25日に開催されたエールディビジの第31節で、フローニンヘンとホームで対戦。３−１で快勝を飾った。
この一戦で上田が２ゴールをマークする。
11分に先制して迎えた22分、鋭いキックでPKを決めると、67分には敵陣ペナルティエリア手前での巧みなターンから右足でシュート。鮮やかなゴラッソで２点目を奪ってみせた。
これで今季25ゴールとした日本代表エースFWの活躍に、SNS上では次のような声が上がった。
「ファーストタッチ完璧すぎる！」
「このシュートヤバいな。メッシみたい。強くも早くもないのにゴール」
「相手DFは全く対応できず、見ていることしかできなかった！」
「日本の選手がオランダ１部で25ゴール到達って異次元すぎて笑ってしまうわｗ」
「上手過ぎる。全盛期のダビド・ビジャやん」
「受け方からフィニッシュまで完璧すぎる」
「日本歴代最強フォワードじゃん」
「お手本のようなトラップからのシュートや」
「決定力が別格ですね」
「まさか日本人がエールで得点王になる時代が来るとは」
「動き出しだけでご飯３杯いける」
残り３試合で、得点ランキングの２位とは９点差。トップスコアラーに輝くのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンからの一撃！上田綺世が圧巻の２ゴール
この一戦で上田が２ゴールをマークする。
11分に先制して迎えた22分、鋭いキックでPKを決めると、67分には敵陣ペナルティエリア手前での巧みなターンから右足でシュート。鮮やかなゴラッソで２点目を奪ってみせた。
これで今季25ゴールとした日本代表エースFWの活躍に、SNS上では次のような声が上がった。
「このシュートヤバいな。メッシみたい。強くも早くもないのにゴール」
「相手DFは全く対応できず、見ていることしかできなかった！」
「日本の選手がオランダ１部で25ゴール到達って異次元すぎて笑ってしまうわｗ」
「上手過ぎる。全盛期のダビド・ビジャやん」
「受け方からフィニッシュまで完璧すぎる」
「日本歴代最強フォワードじゃん」
「お手本のようなトラップからのシュートや」
「決定力が別格ですね」
「まさか日本人がエールで得点王になる時代が来るとは」
「動き出しだけでご飯３杯いける」
残り３試合で、得点ランキングの２位とは９点差。トップスコアラーに輝くのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンからの一撃！上田綺世が圧巻の２ゴール