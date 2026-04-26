「異次元すぎて笑う」「動き出しだけでご飯３杯いける」日本代表エースが華麗なターンからゴラッソ炸裂！鮮烈２発で25ゴール到達にSNS熱狂！「日本歴代最強FWじゃん」「エールで得点王になる時代が来るとは」

「異次元すぎて笑う」「動き出しだけでご飯３杯いける」日本代表エースが華麗なターンからゴラッソ炸裂！鮮烈２発で25ゴール到達にSNS熱狂！「日本歴代最強FWじゃん」「エールで得点王になる時代が来るとは」