地図愛する松重豊、うんちく披露 28日放送『池上彰と歩く謎解き日本地図』
BSテレ東で28日、『池上彰と歩く謎解き日本地図』（後7：00〜後9：00）が放送される。地図が大好きな池上彰と地図を愛してやまない松重豊が満開の桜の下、古地図を片手に両国を歩く。
【番組カット】すごいジオラマ！うんちくを披露した松重豊
3月末にリニューアルオープンした江戸東京博物館で粋な江戸文化に触れたり、回向院では江戸中期に描かれた鶴岡濾水の両国周辺の絵巻物を特別に見せてもらったり、すみだ北斎美術館では100年以上行方知れずになっていた北斎幻の名画が登場したり、孤独じゃないグルメはちゃんこ鍋と長命寺桜もちに舌鼓。今回は池上のうんちくだけでなく、相撲大好き松重のうんちくもあって、盛りだくさんとなっている。
■出演
池上彰、松重豊
■ナレーション
清水ミチコ、植草朋樹（テレビ東京アナウンサー）
■古地図マスター
春木晶子（江戸東京博物館学芸員）
【番組カット】すごいジオラマ！うんちくを披露した松重豊
3月末にリニューアルオープンした江戸東京博物館で粋な江戸文化に触れたり、回向院では江戸中期に描かれた鶴岡濾水の両国周辺の絵巻物を特別に見せてもらったり、すみだ北斎美術館では100年以上行方知れずになっていた北斎幻の名画が登場したり、孤独じゃないグルメはちゃんこ鍋と長命寺桜もちに舌鼓。今回は池上のうんちくだけでなく、相撲大好き松重のうんちくもあって、盛りだくさんとなっている。
■出演
池上彰、松重豊
■ナレーション
清水ミチコ、植草朋樹（テレビ東京アナウンサー）
■古地図マスター
春木晶子（江戸東京博物館学芸員）